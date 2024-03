Vechelde. Nach dem Kita-Zoff stellt Bürgermeister Tobias Grünert im Rat ein Maßnahmenpaket vor, aber Kita-Mitarbeiter und -Eltern sind skeptisch.

Die Situation in den (kommunalen) Kindertagesstätten in der Gemeinde Vechelde – sie scheint festgefahren, möglicherweise droht sie gar zu eskalieren: Jedenfalls hat sich Bürgermeister Tobias Grünert (CDU) in der Gemeinderatssitzung gezwungen gesehen, angesichts der Verärgerung in den Kitas bei Mitarbeitern und Eltern ein umfangreiches Maßnahmenpaket mit 14 Punkten für die (kommunalen) Kitas vorzustellen (siehe Infobox). Ein Paket allerdings, das auf den Zuhörerstühlen in der Ratssitzung – unter den rund 30 Einwohner waren vor allem Kita-Mitarbeiter und -Eltern – keineswegs für Euphorie, sondern eher für Skepsis gesorgt hat. Der Frust scheint zu groß geworden zu sein.

Betreuungszeiten, die (teilweise kurzfristig) verkürzt werden, Kindergartengruppen, die (teilweise kurzfristig) geschlossen werden: All dies ist Eltern zufolge bereits seit Monaten bekannt, ohne dass die Rathausverwaltung bisher konstant habe Abhilfe schaffen können. So beklagt sich eine Mutter, bereits seit September des vergangenen Jahres gebe es für ihr Kind keine planbare Betreuung mehr in der Kita. Jüngst sei sie erst um 7.45 Uhr benachrichtigt worden, dass ihr Kind an dem Tag nicht in die Einrichtung gehen könne – das sei nicht nur schlimm für ihr Kind, sondern auch für sie, denn: „Ich musste meinem Arbeitgeber erneut erklären, dass es ein Problem gibt.“ Sie habe Verständnis für ihren Arbeitgeber, wenn dieser ratlos sage: „Ihr Kind hat doch einen Kita-Platz, wieso klappt die Betreuung nicht?“

Kita-Zoff – „Verständnis für Verärgerung“

Grünert – selbst Vater – äußert erneut Verständnis für die Verärgerung und den Frust, verweist jedoch gebetsmühlenartig auf den Fachkräftemangel/Personalmangel gerade im Kita-Bereich, aber auch auf den jahreszeitlich bedingten hohen Krankenstand bei Kita-Mitarbeitern – zwei Probleme, mit denen die Kommunen landauf, landab zu kämpfen hätten. Allerdings räumt der Verwaltungschef auch eine „hohe Fluktuation“ unter den Kita-Mitarbeitern in den kommunalen Einrichtungen ein, wobei er feststellt: „Wir stellen mehr Mitarbeiter ein, als uns verlassen – zeitweise kommen auch Beschäftigte wieder zu uns zurück.“ Bei 157 Mitarbeitern im Sozial- und Erziehungsdienst seien derzeit gleichwohl 29 Stellen unbesetzt. Auch wenn Grünert den Vorwurf, die Fluktuation liege (auch) an einer Unzufriedenheit mit den (schlechten) Arbeitsbedingungen, vehement zurückweist, kommt Ratsmitglied Romec Manns (SPD) auf das „Arbeitsklima“ zu sprechen und wirft die Frage auf, ob dies verbessert werden müsse.

Unstrittig scheint zu sein, dass es angesichts der Personalsituation massive Einschränkungen bei der Betreuung gibt – sei es bei den Betreuungszeiten, sei bei der Anzahl der Kinder. Angesichts dessen, dass Kinder zu Hause bleiben müssten, weil in der Kita Personal fehle, warnt Ratsmitglied Andreas Meier (Grüne) vor der „nächsten Verhaltensauffälligkeit“ bei den betroffenen Kindern nach der ersten in Corona-Zeiten, als Kitas phasenweise ganz geschlossen waren. Dramatisch wird es, als eine Mutter berichtet, auch ihr Kind mit attestiertem Förderbedarf könne die Kita nicht regelmäßig nutzen: „Wann wird sich das endlich ändern?“

Kita-Zoff – „keine Lösungen“

Offen und ehrlich gibt Grünert zu, diese Frage nicht beantworten zu können: Er zitiert das Landes-Kultusministerium, wonach es niedersachsenweit noch bis 2028 „massive Einschränkungen“ in der Kita-Betreuung geben: „Wir als Kommune können diese Probleme nicht lösen“. Daher wünscht sich der Verwaltungschef, dass Kita-Mitarbeiter und -Eltern mit der gleichen Vehemenz im Landtag und eventuell im Bundestag vorstellig werden wie jetzt im Gemeinderat. Ratsmitglied Claudia Wilke (Grüne) hält dagegen: „Der Verweis auf Land und Bund hilft nicht.“ Im Übrigen wüssten die Landtagsabgeordneten um die Kita-Situation.

Maßnahmenpaket der Vechelder Gemeindeverwaltung zu den Kitas Zur Verbesserung der Betreuung in den kommunalen Kindertagesstätten (Kitas) schlägt Bürgermeister Tobias Grünert dieses Paket vor – der Gemeinderat muss das aber noch beschließen: – Einrichtung von ständigen stellvertretenden Kitaleitungen mit entsprechender Eingruppierung und Freistellungszeiten. – Entlastung der pädagogischen Kräfte und der Leitungskräfte im Bereich der Verwaltungstätigkeiten durch zusätzliche Büro-/ Verwaltungskräfte in den Kitas. – zusätzliche Fachkraftstellen zur Stabilisierung und Unterstützung der Betreuung in Einrichtungen. – Erhöhung des Umfangs der hauswirtschaftlichen Unterstützung, vorrangig in den größeren Kitas. – Prüfung der Einführung einer Schließzeit in den Sommerferien für ein bis zwei Wochen. – Auswertung des Bedarfs und der tatsächlichen Inanspruchnahme von Früh- und Spätdienst (ab 7 Uhr beziehungsweise ab 16 Uhr). – Prüfung der Erhöhung von Verfügungszeiten je Gruppe sowie individuell je pädagogischer Kraft. – Prüfung einer „Wiederzulassungstabelle“ bei Krankheitssymptomen, um Ansteckungen in der Kita zu verhindern/zu reduzieren. – Ausweitung und Verstetigung der Qualifizierungsangebote für pädagogische Fach- und Leitungskräfte, insbesondere Führungscoachings für Leitungskräfte und Kommunikations-/Resilienztraining. – Einrichtung und Freischaltung der Kita-App; übergangsweise Einrichtung eines Benachrichtigungssystems über die Homepage der Gemeinde. – Prüfung des Einsatzes von mobilen Endgeräten im Kita-Alltag zur Erleichterung von Dokumentation und Präsentation. – Ausbau der kitainternen Netzwerke und der technischen Ausstattung. – Erweiterung der Angebote im Bereich der „Gesundheitsförderung“ für alle Mitarbeitenden der Gemeinde Vechelde. – Ausarbeitung und Umsetzung eines Marketing-/Recruitingkonzeptes zur Gewinnung von weiteren Fachkräften.

Grünert erinnert, knapp 1000 Kinder gingen derzeit gemeindeweit in eine Kita (Krippe/Kindergarten): „Wir erfüllen den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz.“ Gleichwohl gebe es eine Warteliste im „einstelligen Bereich“. Zudem geht die Rathausverwaltung in die Offensive mit ihrem Maßnahmenpaket, das jedoch vom Gemeinderat beschlossen werden muss: Darin enthalten ist der Vorschlag einer Schließzeit in den Sommerferien in allen (kommunalen) Kitas – „andere Kommunen haben sie“, setzt er hinzu. Nach seiner Überzeugung sehen die Kita-Mitarbeiter eine solche Schließzeit geteilt: „Einige begrüßen sie, andere nicht.“ Einerseits wäre dabei ein Teil der Urlaubstage für die Mitarbeiter vergeben, andererseits sei das aber eine Phase zum Verschnaufen. Verwundern waren Kita-Beschäftigte in der Ratssitzung, denn sie seien zur Schließzeit bisher nicht gefragt worden.

