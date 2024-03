Vechelde. Angesichts der schwierigen Betreuung in Kitas will der Elternrat an dem Abend am Donnerstag (14. März) Experten zu Wort kommen lassen.

Die Situation der Kindertagesstätten (Kitas) in der Gemeinde Vechelde – speziell die in den neun kommunalen Einrichtungen – ist die Schlagzeilen geraten: Von unhaltbaren Arbeitsbedingungen spricht die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi; die Vechelder Rathausverwaltung widerspricht energisch, sieht diese Dramatik nicht. Ricardo Pratas, Vorsitzender des Vechelder Kita-Gemeindeelternrats, fasst die Situation so zusammen: „In den vergangenen Wochen haben wir vermehrt Verunsicherungen, Sorgen und Fragen rund um die Betreuung unserer Kinder in den Kindertagesstätten der Gemeinde erhalten.“ Aus diesem Grund lädt der Elternrat die Bevölkerung ein zu einem Informationsabend am Donnerstag, 14. März.

Ricardo Pratas, Vorsitzender des Vechelder Kita-Gemeindeelternrats. © FMN | Pratas

Pratas begründet das so: „Wir haben den Eindruck, dass eine Vielzahl von sich teilweise widersprechenden Informationen im Umlauf sind, die die Verunsicherung und Sorgen deutlich verstärken.“ Dem Elternrat sei bewusst, dass die „aktuelle Situation in der Gemeinde nicht einfach ist, und wir wissen, dass es nicht die eine Lösung geben wird“. Hintergrund ist, dass nicht zuletzt aufgrund von Fachkräftemangel und Krankheitsausfällen die Betreuung in den Kitas gelitten hat; es haben aber auch Mitarbeiter die Gemeinde verlassen. „Wir sind davon überzeugt, dass – wenn Eltern, Erzieher, Verwaltung und Politik an einem Strang ziehen – wir alle miteinander für eine bessere Kita-Situation sorgen können.“ Denn Probleme ließen sich „nur miteinander lösen, wenn alle die notwendigen und vor allem richtigen Informationen zur Diskussionsgrundlage haben“.

Vechelder Kita-Ärger – „neutrale Informationsveranstaltung geplant“

Daher sei diese „neutrale und umfassende Informationsveranstaltung“ über die Themen des Niedersächsischen Gesetzes über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG) sowie dessen Durchführung in den Kommunen der „nächste richtige Schritt hin zu einer Zusammenarbeit“ sei. Pratas stellt klar: „Der Abend stellt keine Rechtsberatung dar und wird auch nicht spezifisch auf Fragen zu der Situation in der Gemeinde eingehen, sondern ausschließlich neutral die Fahrrinne aufzeigen, in der wir alle gemeinsam fahren und welche Spielregeln das NKitaG vorsieht.“ In der Veranstaltung informieren zwei Experten, sie beantworten auch Fragen. Erwartet werden auch der Vechelder Bürgermeister Tobias Grünert und die Vechelder Parteien.

Der Info-Abend findet – anders, als zunächst geplant – statt am Donnerstag, 14. März, ab 19 Uhr in der Aula der Vechelder Hauptschule (kein Eintritt, keine Anmeldung).