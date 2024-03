Peine. Der Angeklagte erklärt, es sei am Verhandlungstag gestürzt und könne nicht kommen ins Jugendschöffengericht. Das sind die Konsequenzen.

Vertagt werden musste ein Verfahren vor dem Peiner Jugendschöffengericht (Amtsgericht) – der Grund: Trotz nächtlicher Telefonate mit seiner Verteidigerin und der Versicherung, vor Gericht zu erscheinen, ist der Angeklagte der Verhandlung ferngeblieben. Über einen Bekannten ließ er dem Gericht kurzfristig mitteilen, dass er am Prozesstag gestürzt sei und sich verletzt habe. Gericht und Staatsanwaltschaft verständigten sich darauf, vom Beschuldigten unverzüglich ein ärztliches Attest einzufordern, das die Prozessunfähigkeit belege. Andernfalls ergehe in Kürze der Antrag auf Haftbefehl.

Verhandelt werden sollten die Vorwürfe Wohnungseinbruchdiebstahl, Ladendiebstahl in fünf Fällen und Trunkenheit im Verkehr in Tateinheit mit einem unerlaubten Kraftfahrzeugrennen. Auf insgesamt neun Anklagepunkte hatte sich die Verteidigerin vorzubereiten, zu jedem sei die Anhörung von zwei bis drei Zeugen geplant. „Daher rechne ich mit mindestens zwei, eher mehr Verfahrenstagen“, blickt die Anwältin voraus. Zeugen wurden glücklicherweise für den ersten Verhandlungstag noch nicht einbestellt. „Ein Ersatztermin wird frühestens in drei Monaten stattfinden“, kündigt der Richteran. Ob der Beschuldigte diese Zeit in Freiheit oder hinter Gittern verbringt, wird sich zeigen.