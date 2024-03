Vechelde. Zwei Fachräume kann die Schule nicht nutzen. Der Schulelternrat sieht eine Benachteiligung, der Schulträger Landkreis weist das zurück.

Wieder schlagen sie Alarm in der Vechelder Realschule, diesmal sind es Eltern: „Wir haben den Eindruck, dass die Vechelder Realschule gegenüber anderen Schulen benachteiligt wird“, ist Alexandra von Schreiber, Vorsitzende des Realschulelternrats, angesichts des Sanierungsstaus in dieser Schule überzeugt. Zusammen mit dem Elternratsmitglied Mareike Stapelfeldt tritt die Vorsitzende an die Öffentlichkeit und klagt an: „Der Landkreis Peine als Schulträger scheint die Realschule ausbluten zu lassen.“ Jedenfalls sei dieses rund 60 Jahre alte Schulgebäude „nicht mehr funktionstüchtig“ zu sein, setzt Mareike Stapelfeldt hinzu.

Die beiden Mütter von Realschulkindern benennen mehrere Probleme in der Realschule, wobei Kreissprecher Fabian Laaß Abhilfe verspricht. Der Sprecher ist – anders als der Schulelternrat – überzeugt: „Den jetzigen Bau der Realschule haben wir in den vergangenen Jahren unter brandschutzrechtlichen Gesichtspunkten auf einem aktuellen Stand gehalten.“ Dagegen haben Alexandra von Schreiber und Mareike Stapelfeldt das Gefühl: „Zumindest in den vergangenen zehn Jahren hat sich in der Realschule nichts oder nicht viel getan.“

Realschule – Deckenplatten fallen im Bio-Raum herab

Wie die Faust aufs Auge passt die Meldung, aufgrund eines Wasserschadens seien Deckenplatten im einzigen Biologie-Fachraum der Schule von der Decke gefallen – bis auf Weiteres sei dieser Unterrichtsraum also gesperrt. Auch in den dortigen Beamer sei Wasser gelaufen– „Totalschaden“. Laaß spricht vom „Feuchteschaden“: „Wir haben sofort eine Dachdeckerfirma mit der Behebung des Schadens beauftragt.“ Damit nicht genug: „Es ist richtig, dass momentan einer der beiden Computerräume der Realschule aufgrund des fehlenden zweiten Rettungswegs nicht genutzt werden kann“, räumt Laaß ein: „Die erforderliche Tür zum Nebenraum soll in der Woche ab dem 25. März eingebaut werden.“ Seit dem 1. Februar, erinnern Alexandra von Schreiber und Mareike Stapelfeldt, sei dieser Raum für die Schüler nicht zugänglich: „Dabei leben wir im digitalen Zeitalter.“ Und noch eine Ankündigung von Laaß: Den Trinkwasserspender in der Pausenhalle solle das beauftragte Unternehmen „Mitte bis Ende April installieren“. Dies richte sich allerdings danach, ob der Betrieb bis dahin verfügbar sei.

Heruntergefallen sind Deckenplatten auf den Boden im einzigen Biologie-Fachraum der Realschule Vechelde, sodass dort bis auf Weiteres kein Unterricht möglich ist. © FMN | Schulelternrat

Rund 430 Kinder besuchen die dreizügige Realschule: Aufgrund der Raumnot helfen zwei Klassencontainer aus. „Untersten Standard“ macht Alexandra von Schreiber bei den Containern aus, Mareike Stapelfeldt setzt hinzu: „Im Sommer ist es in den Klassencontainern zu heiß, im Winter zu kalt.“ Ihrem Eindruck, das benachbarte Vechelder Gymnasium habe modernere/bessere Klassencontainer bekommen, widerspricht Laaß: „Diese mobilen Unterrichtsräume schreiben wir als Schulträger mit immer gleichen Standards aus – wir müssen das wirtschaftlichste Angebot annehmen.“ Daher könne es vorkommen, dass die mobilen Klassenzimmer vom äußeren Erscheinungsbild voneinander abwichen. Dem Elternrat zufolge muss wegen des Platzmangelns auch im Keller unterrichtet werden: „Dort stinkt es, sagen uns die Schüler.“

Realschule – „Inbetriebnahme des Neubaus in 2028 wäre wünschenswert“

Laaß unterstreicht den Plan des Kreises, auf einer kreiseigenen Ackerfläche südlich der Realschule eine neue Schule zu bauen. Im Kreishaushalt 2025 sollen die Planungskosten aufgeführt werden, im Haushalt 2026 und in den Folgejahren seien Mittel für den Neubau (Kosten: zweistelliger Millionenbetrag) einzusetzen. „Wünschenswert wäre eine Fertigstellung in 2028.“ Im Anschluss werde die alte Realschule abgerissen und die Fläche hergerichtet. Laaß: „Die Realschule können wir aufgrund ihrer Bauart (Stahlbetonskelettbauweise) nur unter immensem Aufwand energetisch und funktional sanieren.“

Ein Neubau sei also wirtschaftlicher. In umliegenden Städten und Landkreisen wurden Laaß zufolge viele Schulen dieses Bautyps durch Neubauten ersetzt. Alexandra von Schreiber macht einen rigorosen Vorschlag: „Besser, als noch Geld in die marode Realschule zu stecken, wäre es, sie jetzt gleich abzureißen und neu zu bauen.“ Für die Bauzeit wären für alle Schüler Klassencontainer mit gehobenem Standard aufzubauen.

