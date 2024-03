Münstedt. Die Gemeinde Ilsede als Trägerin und das pädagogische Team bitten die Bevölkerung um Namensvorschläge. So funktioniert das Verfahren.

Nicht nur Menschen und gegebenenfalls Tiere brauchen einen Namen – auch Kindertagesstätten (Kitas): Und so rufen die Gemeinde Ilsede als Trägerin des neuen Kindergartensmit Krippe am Münstedter Dorfgemeinschaftshaus und das pädagogische Team die Bevölkerung auf, für diese Einrichtung einen Namen vorzuschlagen.

Strahlende Gesichter bei der offiziellen Eröffnung mit der Kita-Leiterin Diana Stengel (Dritte von rechts). © FMN | Harald Meyer

„Lasst der Fantasie freien Lauf bei der Namenswahl für einen Ort, an dem Kinder gemeinsam mit Freunden einen Teil des Tags verbringen und auf ihrem Weg ins Leben begleitet werden“, bittet die Gemeinde-Sprecherin Henrike Haußmann um Unterstützung. Namensvorschläge können bis einschließlich Freitag, 15. März, an kindertagesstaetten@ilsede.de per Mail gesandt oder in den Briefkasten des Ilseder Rathauses in Groß Ilsede, Eichstraße 3, eingeworfen werden.

Kita Münstedt – Baukosten rund 3,1 Millionen Euro

In der neuen kommunalen Kita in Münstedt werden Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren betreut und gefördert. „Sie sollen dort gern spielen, toben, klettern, singen, tanzen, malen, bauen, erfinden, erforschen und Abenteuer erleben können – kurz: Sie sollen dort mit viel Freude gemeinsam die wunderschöne Welt erkunden“, beschreibt Henrike Haußmann.

Nach fast zweijähriger Bauzeit ist die Kita in Münstedt mit zwei Krippengruppen (insgesamt 30 Plätzen) und einer Kindergartengruppe (25 Plätze) nun in Betrieb gegangen: Die Baukostenbetragen rund 3,1 Millionen Euro.