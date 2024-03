Peine. Der Wochenmarkt auf dem Peiner Hagenmarkt kommt bei Marktbeschickern und Kunden gut an – jedoch es gibt auch Negatives zu berichten.

Frust und Unmut (fast) überall im Land: Da tut so ein „Wohlfühlort“ wie der Peiner Wochenmarkt gut, über den viel Gutes und Angenehmes zu hören ist. Okay: Ganz ohne Kritik bleibt es auch hier nicht – aber sie gerät angesichts des positiven Echos in den Hintergrund.

Marktkunden Werner und Bettina Bormann aus Abbensen. © FMN | Harald Meyer

Marktbeschicker Lutz Heuer (Hoorns Hof) aus Wehnsen. © FMN | Harald Meyer

Die Temperaturen an diesem Vormittag sind im einstelligen Bereich, aber es herrscht so etwas wie Aufbruchstimmung: Frühlings-Erwachen gewissermaßen, denn Blumenhändler sind wieder da. Am Kartoffelstand treffen wir das Ehepaar Bettina und Werner Bormann, das aus Abbensen regelmäßig den Weg zum Markt auf dem Peiner Hagenmarkt findet. Die „schöne Atmosphäre“ lobt Werner Bormann beim Wochenmarkt und setzt mit einem Schmunzeln hinzu: „Ich gucke nur – na ja, eine Kleinigkeit kaufe ich schon.“ Die Ware hier auf dem Markt sei zwar „teurer als im Supermarkt“, aber „die Aussteller müssen auch die Standgebühren bezahlen“ – zu diesen Abgaben später mehr. Jedenfalls setzt sich Werner Bormann am Markttag auch gerne nur hin und „schaut, wer so alles vorbeikommt“.

Wochenmarkt – noch Platz für weitere Marktbeschicker

„Verkaufen Sie hier auch Kartoffeln?“, fragt gerade ein Kunde etwas schelmisch am Stand von Hoorns Hof aus Wehnsen. Klar: Dort gibt es Mettwurst, Eier – und massenhaft Kartoffeln. „Für Puffer – zwei Kilo, das reicht“, meint der Käufer. Erinnerungen werden wach an den legendären Kartoffelpuffer beim Kartoffelmarkt/Kartoffelfest in Wehnsen: Beides ist jedoch längst Geschichte. Hoorns-Hof-Chef Lutz Heuer treffen wir etwas weiter entfernt an seinem zweiten Stand für Obst und Gemüse. Seit 35 Jahren ist der Wehnser Stammaussteller auf dem Wochenmarkt – sein Eindruck: „Im Laufe der Zeit sind es weniger Marktbeschicker geworden.“ Das sei aber ein generelles Problem: Es gebe bereits Kommunen, die „rufen bei Anbietern an und fragen sie, ob sie bei ihrem Markt dabei sein wollen“. So etwas habe es früher in Boomzeiten nicht gegeben. Jedenfalls scheide heute so manch ein Marktbeschicker aus – und finde keinen Nachfolger. Er selbst, meint Lutz Heuer noch, sei „zufrieden“ mit dem Peiner Wochenmarkt: „Die Standgebühr ist okay.“

Marktkunde Andreas Teschner aus Peine. © FMN | Harald Meyer

Marktkunde Dirk Franke aus Peine. © FMN | Harald Meyer

An diesem Mittwoch zählen wir 16 Stände/Verkaufswagen – es ist noch Platz auf dem Hagenmarkt: Samstags sind es beim Wochenmarkt mehr Beschicker als mittwochs, im Sommer mehr als im Winter – so lautet die Formel, die immer wieder bestätigt wird. Am Verkaufswagen der Bäckerei Grete stehen sie sogar Schlange – darunter ist Andreas Teschner aus Peine als regelmäßiger Kunde. Er freue sich über die „fröhlichen Menschen“ beim Markt, die „bei frischer Luft einkaufen“. So sitzt neben dem Grete-Wagen ein Mann, der von sich behauptet: „Hier trinke ich jeden Mittwoch und Samstag meinen Kaffee.“ Ob die Ware auf dem Markt oder in den Grete-Läden teurer sei, das „habe ich noch gar nicht verglichen“, gibt Teschner zu.

Wochenmarkt – „keine Erhöhung der Standgebühren“

Alle Hände voll zu tun haben sie angesichts des Kundensandrangs auch am Hübner-Imbissstand: Dirk Franke – mit 25 Jahren einer der jungen Wochenmarktkunden – hat sich mit Fleisch und Pommes versorgt. Der Peiner meint, während er zwischendurch isst: „Hier am Imbissstand ist es am besten, und der Preis ist okay.“ Allerdings interessierten ihn die übrigen Marktangebote auch nicht sonderlich.

„Alles Käse“ – das kann Karsten Klennert aus Peine an seinem Käsestand behaupten: „Wir sind sehr zufrieden, sonst wären wir nicht hier“, und das schon seit mehr als 20 Jahren. Die Standgebühren seien jedenfalls nicht erhöht worden, was Peines Stadtsprecherin Petra Neumann – entgegen anderslautender Gerüchte – auf Anfrage bestätigt: „Nein, es hat keine Gebührenerhöhung gegeben.“ Lediglich habe es „aufgrund geänderter Standgrößen einzelne Bescheid-Anpassungen“ gegeben. Nebenbei: Im vergangenen Jahr hat die Stadt der Sprecherin zufolge Einnahmen aus den Marktstandgebühren von rund 36.500 Euro erhalten.

Wochenmarkt – „hohe Gebühr, unglückliche Verteilung der Stände“

Bei so viel „Sonnenschein“ gibt es allerdings zumindest eine „Regenwolke“: „Ich bin nicht zufrieden mit dem Peiner Wochenmarkt“, sprudelt es aus Robert Bartling aus Hannover heraus, der in dritter Generation mit seinem Fisch-Verkaufswagen in der Fuhsestadt steht. Die Verkaufsstellen und damit die Kundenzahl seien zurückgegangen, beklagt er zum einen. Zum anderen bemängelt der Fischverkäufer eine unglückliche Verteilung der Stände und Verkaufswagen auf dem Hagenmarkt, die dazu führe, dass er mit seinem Wagen teilweise verloren dastehe. Zu den nicht gerade günstigen Standgebühren in Peine kämen für ihn die Kosten für die Anfahrt aus Hannover (Benzinpreise) dazu, zudem bald Maut-Gebühren. Ob es für ihn in Peine weitergehen könne, das „steht auf der Kippe“. Bartling weiß zumindest noch von einem weiteren kritischen Marktbeschicker.

Nimmt kein Blatt vor dem Mund: Marktbeschicker Robert Bartling aus Hannover. © FMN | Harald Meyer

Der Wochenmarkt auf dem Peiner Hagenmarkt hat laut Stadtverwaltung mittwochs und samstags jeweils von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Vom 1. Oktober bis einschließlich 31. März beginnt der Markt erst um 8 Uhr. An Feiertagen wird der Markt um einen Tag vorgezogen; während des Peiner Freischießens findet der Wochenmarkt auf dem historischen Marktplatz statt. Interessenten am Wochenmarkt melden sich im Peiner Rathaus.

Der Peiner Wochenmarkt auf dem Hagenmarkt in Bildern Noch ist Platz auf dem Wochenmarkt für Marktbeschicker. © Funke Niedersachsen | Harald Meyer Eine Schange vor dem Hübner-Imbiss. © FMN | Harald Meyer Ein Blick auf den Peiner Wochenmarkt. © FMN | Harald Meyer Ein zweiter Blick auf den Peiner Wochenmarkt. © FMN | Harald Meyer Eine Schlange vor dem Verkaufswagen der Bäckerei Grete. © FMN | Harald Meyer 1 / 5

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Peine lesen:

Tierheim - wer gibt Emmie ein Zuhause?

Kunstwerke aus Peine - zu Besuch bei Malerin Cordula Heimburg

Tierheim Peine - Siri möchte Familienhund werden

Wo die spanische Küche auf den Peiner Gaumen trifft

„Richtiger“ Geburtstag in Peine und „For evigt“ in Meerdorf

Unbekannter manipuliert Geldautomaten und hebt in Peine Geld ab

Von „Endstation“ zum „Kiosk“ - ein Streifzug in Peine

Täglich wissen, was in Peine passiert: