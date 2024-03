Peine. Nach dem Feuer ist ein Gebäude bezugsfertig, das andere noch nicht – das hat die Heimstätte als Eigentümerin zu sagen.

Licht am Ende des Tunnels nach dem verheerenden Feuer in einem Wohnkomplex in Peine: Nach dem Brand Ende Februar in den beiden Mehrfamiliengebäuden Woltorfer Straße 52 und 58 der Peiner Heimstätte mussten zunächst alle Bewohner in einem Hotel untergebracht werden oder – falls möglich – anderswo privat. „Der Qualm des Feuers ist durch die Wohnungen gezogen“, begründet Heimstätten-Geschäftsführer Sven Gottschalk das Vorgehen. Der Brand sei im Keller – im Elektroraum/Schaltschrank – entstanden, sodass auch die Zentralheizung (Strom) in den Gebäuden ausgefallen sei.

Ende Februar hat es in der Woltorfer Straße 52/58 in Peine gebrannt: Die Feuerwehr hat aber Schlimmeres verhindert. © FMN | Peiner Heimstätte

Inzwischen seien aber die Renovierungsarbeiten so weit fortgeschritten, dass die 12 Wohnungen in der „58“ wieder bezugsfähig seien: Die kreiseigene Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft (BBg) kann Gottschalk zufolge ihre Halle in dem Bereich wieder nutzen. Auch die gewerblichen Flächen im unteren Bereich stünden wieder zur Verfügung – außer dem Friseurgeschäft.

Nach dem Feuer – Heimstätte bezahlt Hotels

Die Bewohner der 30 Wohnungen der „52“ hingegen sind nach den Worten des Geschäftsführers noch im Hotel: Denn in der „52“ fehle unter anderem noch der Strom (etwa für die Heizung). „Wann diese Wohnungen wieder beziehbar sind, lässt sich heute noch nicht sagen“, setzt Gottschalk hinzu. Als Grund für das Feuer im Schaltschrank nennt Gottschalk technisches Versagen: „Wir als Heimstätte bezahlen die Hotelkosten.“ Wie sich das später regeln lasse – auch mit Blick auf die Versicherung –, bleibe abzuwarten. Den Schaden wegen des Feuers beziffert Gottschalk auf mindestens 100.000 Euro.

