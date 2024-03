Wolfenbüttel. Das Sommersemester an der Ostfalia Hochschule in Wolfenbüttel ist gestartet. In welche Initiativen Studierende sich einbringen können.

Wie 300 andere Studierende beginnt auch für Jaqueline Schreiter heute der erste Tag an der Ostfalia Hochschule in Wolfenbüttel. „Aufgeregt bin ich eigentlich erst seit eben, weil ich den Eingang zur Aula nicht finde“, lacht die Studierende, die dieses Sommersemester den Studiengang Soziale Arbeit an der Ostfalia beginnen wird.

Der erste Tag des neuen Lebensabschnitts an der Ostfalia Wolfenbüttel

Die neuen Erstsemester der Fakultäten Elektro- und Informationstechnik, Maschinenbau, Versorgungstechnik, Informatik und Soziale Arbeit wurden am Montag in der Aula der Ostfalia Hochschule am Standort Wolfenbüttel mit einem bunten Rahmenprogramm willkommen geheißen.

Musikalischer Auftakt an der Ostfalia Wolfenbüttel

Für die musikalische Untermalung dieses besonderen Anlasses sorgte der Musiker Robin Kap, der mit der Darbietung des optimistischen Klassikers „Here comes the sun“ den Ton für einen hoffnungsvollen Studienbeginn setzte. Sein Tipp für die Studienstarter lautet: Habt Spaß und seid neugierig.

Kap selbst habe einst Betriebswirtschaft an der Ostfalia studiert, arbeite nun als freiberuflicher Musiker. „Mein Studium hat mir auch für diesen Beruf viel gebracht“, verrät er. Er legte dar, wie ihm sein Studium fundamentale betriebswirtschaftliche Kenntnisse vermittelte, die ihm heute – insbesondere bei der Kostenkalkulation seines eigenen Musikgeschäfts – von unschätzbarem Wert seien. Er vermittelte damit, wie vielseitig ein Studium an der Ostfalia die Studierenden für die vielfältigen Wege des Lebens vorbereiten könne.

Feierliche Begrüßung der neuen Studierenden an der Ostfalia Wolfenbüttel

In seiner einleitenden Ansprache an die Studienneulinge unterstrich Prof. Dr. Heinz-Dieter Quack - Vizepräsident für Forschung, Entwicklung und Technologietransfer - nachdrücklich die zentrale Rolle der persönlichen Entwicklung und Ermutigung zum kritischen Denken als Eckpfeiler des akademischen Lebens an der Hochschule. Mit einer nachdrücklichen Betonung auf die Werte der Inklusion und Gleichbehandlung verkündete er das starke Engagement der Bildungseinrichtung gegen jegliche Formen von Ausgrenzung und Diskriminierung.

„Uns ist es wichtig, Sie in Ihrer Persönlichkeit zu stärken und zu fördern und Sie immer wieder zu ermuntern, auch über den Tellerrand zu blicken,“ sagte Quack, bevor er die visionäre Zielsetzung der Hochschule hervorhob: gemeinsam mit den Studierenden das Land und die Gesellschaft nachhaltig zum Besseren zu wandeln.

Die stellvertretende Bürgermeisterin von Wolfenbüttel, Elke Wesche-Möller, richtete ermutigende Worte an die neuen Studierenden: „Wer sich von Wolfenbüttel begeistern lässt, kann hier leicht glücklich werden“, sagte sie und lobte den überregional anerkannten Ruf der Ostfalia Hochschule.

300 Studierende starten jetzt zum Sommersemester an der Hochschule Ostfalia in Wolfenbüttel. © FMN | Mandy Falke

Studierender der Ostfalia Wolfenbüttel erhält Rotary-Preis

Robert Löffler vom Rotary Club in Wolfenbüttel übergab an Karl Schmidt den „Förderpreis für ehrenamtliches Engagement“ in Höhe von 1000 EUR. Der Masterstudierende im Studiengang Elektro- und Informationstechnik wurde damit unter anderem für sein Engagement im Technischen Hilfswerk (THW) und im Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) geehrt. Darüber hinaus ist er Mitglied des Studierendenparlaments und engagiert sich im VDE-Bezirksverein Braunschweig und leitet die VDW-Hochschulgruppe an der Ostfalia.

Vernetzung und Inspiration auf dem Campus der Ostfalia Wolfenbüttel

Beim „Markt der Möglichkeiten“ präsentierten sich verschiedene studentische Initiativen und Hochschuleinrichtungen, um den Studierenden den Einstieg zu erleichtern. Neben dem RoboCup- und dem Ostfalia-Cup-Team stellte auch die Initiative „Student for Changes“ ihre Projekte vor. Zudem boten der Career Service, das Gleichstellungsbüro, die Zentrale Studienberatung, der Hochschulsport und das Projekt „NachOs: Hochschultransformation – Nachhaltige Ostfalia“ Informationen und Unterstützung an.

Sophia Schuch und Justin Reinhold gehören zum wob-racing Team der Ostfalia Hochschule. © FMN | Mandy Falke

wob-racing Team der Ostfalia Hochschule

Auch das Team von „wob-racing“ stand für Vernetzung zur Verfügung. Motorsportinteressierte können hier gemeinsam mit anderen Studierenden einen elektrischen Rennwagen konzipieren, konstruieren und fertigen. Ziel ist es, jährlich an der „Formular Student“ teilzunehmen, einem großen Konstruktionswettbewerb. Jedes Jahr werde hierfür ein neues Auto gefertigt.

„Diese Gelegenheit ermöglicht es uns, das im Studium erworbene theoretische Wissen direkt in die Praxis umzusetzen“, begeistert sich Sophia Schuch, eine Studentin des Studiengangs Digital Engineering Maschinenbau. Justin Reinhold, ein weiteres engagiertes Mitglied des wob-racing-Teams, betont die Offenheit und Willkommenskultur der Gruppe: „Unabhängig vom Studienfach ist bei uns jeder willkommen, der sich einbringen möchte.“

