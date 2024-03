Saalfeld. Hermann und Gerhard Meyer: Doppel-Ausstellung von Vater und Sohn mit bewegender Vernissage

Der Name „Meyer“ dürfte einer der ältesten in Saalfeld sein. Schon die Ersterwähnung der heutigen, 1125 Jahre alten Feengrottenstadt bezog sich anno 899 auf einen kleinen Verwaltungshof, da wo heute das Schloss steht. Geführt wurde dieser Hof von einem königlichen Amtsträger, dem Major, aus dem später Meyer wurde. „Aus Berufsnamen wurden Familiennamen“, erklärte Stadtmuseums-Direktor Dirk Henning weiter: „Es gibt auch in Saalfeld viele Meyers, nur übertroffen von den Müllers.“

Bei der Ausstellungseröffnung dabei: Der Keramiker, Maler, Zeichner, Grafiker und Videokünstler Horst Sakulowski (li.) © OTZ | Guido Berg

Grund für diese Feststellung Hennings am Samstag war die Eröffnung einer gemeinsamen Ausstellung von Werken Hermann und Gerhard Meyers - Vater und Sohn, beide begnadete Künstler, wenn auch jeweils nicht im Hauptberuf. Gerhard Meyer (1944 - 2019) war der langjährige Kultur- und Sozialdezernent Saalfelds, Hermann Meyer (1900 - 1977) Stadthistoriker und Mitglied des Kulturbundes Saalfeld. In der ersten Sonderausstellung des Jahres - „drei weitere werden folgen“, so Henning - werden die Werke der beiden Meyers gleichberechtigt nebeneinander gezeigt.

Im Saalfelder Stadtmuseum ist eine Ausstellung mit Malereien und Grafiken von Hermann Meyer (1900 - 1977) und seinem Sohn Gerhard Meyer (1944 - 2019) eröffnet worden. © OTZ | Guido Berg

Der Ansturm auf die Vernissage war überwältigend. „Wir hätten in den Saal gehen können“, erklärte Henning, „aber wenn man es weiß, ist es zu spät“. So war auch auf der großen Haupttreppe des Stadtmuseums jeder Platz besetzt, als die Saalfelder Galeristin Gabriele Süß die Laudationen vortrug, geschrieben für Hermann Meyer von Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Edwin Kratschmer und für Gerhard Meyer von Maren Kratschmer-Kroneck, der langjährigen Leiterin der Saale-Galerie.

Großes Interesse an den Werken von Vater und Sohn. © OTZ | Guido Berg

Hermann Meyer werde zum ersten Mal in diesem Umfang in der Öffentlichkeit gezeigt. Als die hinterlassenen Mappen geöffnet wurden, sei das „eine Offenbarung“ gewesen. „Unbändiger Schaffenstrieb“ drücke sich bei ihm in einem „mystischen Expressionismus“ aus. Wobei der in beiden Weltkriegen Verwundete „in der Zwangsjacke des Lebens“ gesteckt habe. Also geprägt war zwischen den Nöten der Realität - seine Promotion war eine Arbeit über die Erzgewinnung - und der Begierde nach künstlerischem Ausleben. „Seine Kunst dokumentiert dies auf seismische Weise.“

Blumen für Maren Kratschmer-Kroneck. © OTZ | Guido Berg

Gerhard Meyer, der seinem Vater beim Malen „oft über die Schulter schaute“, konnte erst „im aktiven Ruhestand“ und zur „Erholung und Erbauung“ intensiv malen. Aber, so Gabriele Süß bzw. Maren Kratschmer-Kroneck: „Autodidakten sind nicht unbedingt Hobbymaler.“ Van Gogh, Matisse und Gauguin waren auch Autodidakten, so die Laudatorin. Die Natur sei Meyers „unerschöpfliches Reservoir“ gewesen. Gerhard Meyer sei ein Chronist der Natur gewesen, „über die vielleicht längst der Stab gebrochen war“. Und er sei, das wurde bei dieser Vernissage besonders deutlich, „ein äußerst warmherziger Mensch“ gewesen.