Birkigt. Der Chef der Freien Wähler und Vize-Ministerpräsident Bayerns zeigt sich in Unterwellenborn volksnah und interessiert an der Landwirtschaft.

Nicht jeden Tag hat der Unterwellenborner Ortsteil so einen Besuch: Am Sonntag weilte der stellvertretende bayerische Ministerpräsident und Wirtschaftsminister sowie Vorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, in Birkigt. Am Gemeinderaum kam er mit zahlreichen Anwohnern ins Gespräch und hielt eine Rede, in der er sich für eine Stärkung des ländlichen Raumes und den Erhalt der Industrie- und Wirtschaftsstandortes Deutschland aussprach. „Wir sind im Substanzverlust“, warnte Aiwanger.

Begleitet wurde Aiwanger durch Bürgermeisterin Andrea Wende (rechts) und Bürgermeister-Kandidatin Silke Gollnick. © OTZ | Guido Berg

Beifall erntete der Freie-Wähler-Chef, als er erklärte, es sei „ein großer Fehler, jeden Ukrainer gleich das Bürgergeld zu geben“. Er verwies auf die Niederlande, wo 70 Prozent der geflüchteten Ukrainer einer Arbeit nachgingen. Der Bürgermeister-Kandidatin für Unterwellenborn, Silke Gollnick (Freie Wähler), wünschte Aiwanger Erfolg bei der Kommunalwahl am 26. Mai. An sie gerichtet erklärte Aiwanger lachend: „Wenn Du es schaffst, komme ich wieder.“

Zum Hintergrund: Schon derzeit sind die Freien Wähler mit insgesamt zwölf Vertretern stärkste Kraft im Gemeinderat und stellen auch mit Andrea Wende die Bürgermeisterin. Aus Altersgründen kann Andrea Wende jedoch nicht erneut kandidieren. Neben Silke Gollnick kandidiert André Gölitzer für das Bürgermeisteramt in Unterwellenborn.

Man kennt sich: Hubert Aiwanger wird durch Stephan Höhn alias „De Martha“ begrüßt. © OTZ | Guido Berg

Vor dem Treffen mit den Birkigtern besuchte Aiwanger die Agrargenossenschaft Kamsdorf und ließ sich die Milchvieh-Anlage und die Biogas-Anlage zeigen. Dabei zeigte sich der Politiker interessiert und auch betont nahbar: Einer Mitarbeiterin am Melkkarussell rief er zu: „Brauchen Sie eine Aushilfe?“ Die Feuerwehrleute, die die Zufahrt zum Gemeinderaum sicherten, lud Aiwanger mehrfach zum Bratwurstessen ein. Einmal fragte er: „Sagt‘s ihr eigentlich Worscht oder Wurscht?“

An der Thüringer Bratwurst kommt in Thüringen kein Politiker vorbei. © OTZ | Guido Berg

Einer Jugendlichen, die auf seine Frage hin erklärte, sie wolle vielleicht Medizin studieren, redete Aiwanger zu. Es gäbe zu wenige Ärzte und Ärztinnen auf dem Land. In seiner Rede sprach sich der Freie-Wähler-Chef für den Erhalt von Krankenhäusern aus. Generell widersprach Aiwanger dem generellen Trend zur Zentralisierung und zur Aushöhlung des ländlichen Raumes.

Früher habe es in jedem Dorf einen Metzger gegeben. Aiwanger: „Heute gibt es in ganz Thüringen nicht einen einzigen Schlachthof. Das ist Unsinn!“ Aiwanger zufolge auch vom Standpunkt des Tierwohls und der Nachhaltigkeit, da die Schlachttiere aus Thüringen nach Hof in Bayern gefahren werden müssen.