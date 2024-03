Vechelde. Die Gewerkschaft will von schlechten Arbeitsbedingungen und vielen Kündigungen erfahren haben, die Gemeinde weist die Vorwürfe zurück.

Unzufriedene Mitarbeiter, unzufriedene Eltern, vielleicht auch unglückliche Kinder: In den Kindertagesstätten (Kitas) in der Gemeinde Vechelde scheint es zu rumoren, es regiert vielerorts der Frust – dieses Bild drängt sich auf bei dem, was die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und, in etwas abgeschwächter Form, der Vechelder Kita-Gemeindeelternrat berichten. Vecheldes Bürgermeister Tobias Grünert (CDU) allerdings weist die Vorwürfe zurück, spricht von einem Aufbauschen von Problemen und teilweise sogar von Falschinformationen. Von den 13 Kitas (Kindergärten/Krippen) befinden sich neun in kommunaler und vier in kirchlicher Trägerschaft.

Jedenfalls sieht sich Verdi angesichts der Situation in den (kommunalen) Kitas in der Gemeinde Vechelde bemüßigt, aktiv zu werden. Verdi-Gewerkschaftssekretär Julian Fricke will in einer Gewerkschaftsveranstaltung in Vechelde von viel Unmut von Kita-Mitarbeitenden über die Arbeitssituation in ihren Einrichtungen erfahren haben. Angesichts der aus ihrer Sicht nicht akzeptablen Arbeitsbedingungen hätten im vergangenen Jahr 25 Kita-Beschäftigte in der Gemeinde gekündigt, das will Fricke in der Versammlung gehört haben – dabei könne es um Erzieherinnen, sozialpädagogische Assistentinnen und Hauswirtschaftsbeschäftigte gehen. Auch Kita-Leitungen hätten das Handtuch geworfen; zeitweise seien vier von neun kommunale Kitas ohne Leitung gewesen. In diesem Jahr gebe es mindestens eine Kündigung einer Kita-Mitarbeiterin.

„Kita-Ärger wegen Überlastung des Personals“

Fricke zufolge sollen wegen der Personalengpässe – sei es aufgrund der Kündigungen, sei es aufgrund von Krankheitsfällen bei den Beschäftigten – an einzelnen Tagen in einer Kita „nur zwei Fachkräfte 80 Kinder“ betreut haben. Jedenfalls ist nach den Worten des Gewerkschaftssekretärs auch das Kreisjugendamt eingeschaltet.

„In den vergangenen Wochen hat sich allerdings etwas getan“, sieht Fricke einen positiven Trend in Sachen Kitas. Gleichwohl wirft er der Gemeindeverwaltung vor, angesichts der Probleme „überfordert“ zu sein. Zudem laufe die Kommunikation zwischen Rathausverwaltung und Kita-Mitarbeitern nicht gut. „Alle haben zwar den Wunsch, die Arbeitsbedingungen zu verbessern“, aber in der Herangehensweise gebe es eben unterschiedliche Auffassungen, fasst Fricke zusammen. Angesagt sei, in gemeinsamen Gesprächen Notdienstvereinbarungen für die Kitas auszuarbeiten. Streiks allerdings seien in der jetzigen Phase mit geltenden Tarifverträgen nicht möglich.

„Kita-Ärger: Planbarkeit fehlt“

Ricardo Pratas, Vorsitzender des Vechelder Kita-Gemeindeelternrats, sind ebenfalls Kritik und Beschwerden von Kita-Eltern zu Ohren gekommen – dabei gehe es vor allem um die „Planbarkeit bei der Kinderbetreuung“. Wenn es in Kitas Personalausfälle gebe, lasse sich mit dem Arbeitgeber der Eltern vielleicht für eine Woche eine Lösung finden, aber „nicht für acht Wochen“. In solchen Fällen helfe auch nicht der Hinweis der Rathausverwaltung, „anderen gehe es noch schlechter“. Das Ergebnis sei eine „große Verunsicherung“ bei den Eltern. Auch Pratas erwähnt den Einsatz des Jugendamts in einer Kita in der Gemeinde. Angesichts der Kündigungen von Kita-Mitarbeitenden meint Pratas: „Die Gemeinde Vechelde gilt nicht mehr als attraktiver Arbeitgeber.“ Der Beiratsvorsitzende kündigt für März eine Infoveranstaltung über Kitas an.

Ricardo Pratas, Vorsitzender des Vechelder Kita-Gemeindeelternrats. © FMN | Ricardo Pratas

„Wir wollen Betreuung in den Krippen und Kindergärten trotz aller Schwierigkeiten, die unzweifelhaft bestehen (Fachkräftemangel), für die Kinder, Eltern, aber auch für die Beschäftigten bestmöglich gestalten“, hebt Grünert hervor: „Derzeit ist der Krankenstand im Sozial- und Erziehungsdienst aber aufgrund der Wintermonate weiterhin sehr hoch.“ Das „Niedersächsische Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG)“ gebe die Personalbesetzungen in Kitas verbindlich vor. „Über die gesamte Betreuungszeit der Kita ist mindestens je Gruppe eine pädagogische Fachkraft und eine pädagogische Assistenzkraft einzusetzen – diese Vorgaben hat die Gemeinde eingehalten“, verdeutlicht Grünert: „Aussagen, zwei Fachkräfte würden 80 Kinder betreuen, sind nicht nachvollziehbar.“ Das Kreisjugendamt sowie die „Regionale Landesbehörde für Schule und Bildung“ hätten so eine Situation auch „in keinster Weise festgestellt“. „Sobald der gesetzliche Personalschlüssel nicht einzuhalten ist, werden – wie zurzeit tagtäglich in nahezu allen Kommunen – Vorkehrungen wie die Reduzierung von Betreuungszeiten, die Zusammenlegung von Gruppen oder sogar die Schließung der Kita eingeleitet“, setzt Grünert hinzu.

„Kita-Ärger: erschreckende Gerüchte“

Zur Personalsituation erklärt der Bürgermeister: „2022 haben 13 Fachkräfte die Gemeinde verlassen, und 28 Personen konnten wir einstellten. 2023 waren es 19 Austritte und 22 Eintritte.“ Aktuell seien 157 Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst beschäftigt, 29 Stellen seien nicht besetzt. „Losgelöst hiervon ist es uns gelungen, die Anzahl der Beschäftigten in dem Bereich stetig auszubauen – das ist ein eindeutiges Signal für eine gute Personalarbeit“, ist Grünert überzeugt. Aussagen, 25 Fachkräfte hätten im Jahr 2023 gekündigt, Einrichtungen seien dauerhaft geschlossen, und Erzieher dürften keine Fortbildungen mehr machen, seien „falsch, entbehren jeder Grundlage und werden unsererseits entschieden zurückgewiesen.“

Vecheldes Bürgermeister Tobias Grünert (CDU). © Peine | Privat

Grünert ist empört: „Es ist erschreckend, wie solche Gerüchte aufkommen können.“ Die Mitarbeiter in den Einrichtungen, aber auch in der Verwaltung leisteten „hervorragende Arbeit“, und die Gemeinde biete weiterhin einen hohen Betreuungsstandard an (unter anderem Betreuungszeiten von 7 bis 17 Uhr, keine Schließzeiten in den Ferienzeiten mit Ausnahme von Weihnachten/Silvester) – nur noch wenige Kommunen könnten das leisten. „Wir entwickeln Teilzeitmodelle wie die Vier-Tage-Woche, beschäftigen zwei Kita-Fachkoordinatorinnen, und haushälterisch wird alles rechtlich Zulässige bereitgestellt, um diesen Standard aufrechterhalten zu können“, versichert Grünert: „Hohe Krankenstände infolge der Wintermonate, Elternzeiten und der Fachkräftemangel insgesamt stellen aber auch die Gemeinde vor erhebliche Herausforderungen.“

