Braunschweig. Vor dem Stadtduell mit Leiferde muss sich der Trainer des Fußball-Bezirksligisten zwischen seinen zwei starken Torhütern entscheiden.

Bevor in ein paar Monaten die Fußball-EM in Deutschland startet, muss Bundestrainer Julian Nagelsmann noch eine wichtige Entscheidung treffen: Wer darf ins Tor? Vertraut er weiterhin Manuel Neuer oder lässt er diesmal Marc-André ter Stegen ran? Vor einem ähnlichen, wenn auch auf anderem Niveau angesiedelten, Problem steht Tim Duffy, Trainer von Bezirksligist FC Wenden. Vor dem Stadtduell mit dem VfL Leiferde (Sonntag, 14 Uhr) stellt sich bei ihm die Frage: Tom Thurau oder Cedric Beith?

„Wir sind beide auf Augenhöhe, mit jeweils unterschiedlichen Stärken“, erklärt Thurau das Duell um die Nummer 1. Das zeigt sich auch an den Spielzeiten: Während Thurau bisher acht Partien absolvierte, stand Beith zwölf Mal zwischen den Pfosten. Das zeigt, wie sehr sich die beiden Torhüter duellieren. Bei Thurau kommt neben dem starken Konkurrenten aber auch noch der Kampf mit einer hohen Verletzungsanfälligkeit dazu. Vier Mal war er in dieser Saison bereits verletzt, unter anderem zog er sich im Spiel gegen Lauingen Bornum einen Muskelfaserriss zu, an dem er längere Zeit laborierte.

Nun ist er allerdings wieder fit und bereit anzugreifen. „Ich will um einen Stammplatz kämpfen“, sagt er. Doch dabei entsteht kein erbitterter Kampf zwischen den beiden Torhütern: „Cedi und ich sind ein Herz und eine Seele“, erklärt der 21-Jährige. Daran würde auch Torwart-Trainer Basti Vogel eine großen Anteil haben.

Thurau lernte viel von Eintrachts Profi-Torhütern

Dabei trainiert das Trio erst seit dieser Saison zusammen. Thurau ist im vergangenen Sommer zum FC gewechselt, davor spielte er eine Saison für die zweite Mannschaft von Eintracht Braunschweig. Das sei eine prägende Zeit für ihn gewesen. Nachdem er im Jahr 2022 aus Lehndorf zum VfL Leiferde gewechselt war, hatte er beim damaligen Kreisligisten eigentlich auf mehr Einsatzzeit gehofft, die er allerdings nicht bekam. Unglücklich über die Situation bekam er dann ein Angebot von einem Kumpel, da bei Eintracht dringend ein neuer Torwart gesucht wurde. „Wer schlägt schon ein Angebot von Eintracht aus?“, blickt er zurück.

Viel mehr Einsatzzeit bekam er dort allerdings auch nicht. Doch allein für das professionelle Training mit den beiden Profis Justin Duda und Lennart Schulze-Kökelsum hätte es sich gelohnt. Da er sich aber nicht nur im Training präsentieren wollte, folgte im vergangenen Sommer der Wechsel in den Norden Braunschweigs. Und dort ist er richtig glücklich: „Das ist eine komplett geile Truppe, ich fühle mich richtig wohl“. Nach vielen kurzen Phasen in verschiedensten Vereinen sei er nun endlich wieder „angekommen“.

Wenden sollte auf Leiferdes Goalgetter aufpassen

Jetzt fehlen bei Wenden nur noch die Ergebnisse. Vor allem durch einen verkorksten Saisonstart geht es für den FC in dieser Saison wieder einmal nur um den Klassenerhalt. Immerhin konnte am vergangenen Wochenende bereits ein Punkt gegen den Aufstiegsaspiranten FC Heeseberg erkämpft werden, gegen Leiferde soll es nun wieder erfolgreich werden. „Wenn wir so spielen, wie gegen Heeseberg bin ich mir sicher, dass wir etwas mitnehmen können“, erklärt Thurau entschlossen. Aufpassen müssten seine Vorderleute aber vor allem auf die beiden Goalgetter Jordi Njoya und Jannik Scheike.

Welcher Torwart sich am Sonntag in deren Schüssen werfen darf, steht bisher noch nicht fest. Für Thurau wäre es immerhin ein ganz besonderes Spiel, denn neben dem kurzen Engagement vor knapp zwei Jahren begann er seine Fußballkarriere vor 16 Jahren auch auf dem Fußballplatz in Leiferde. „Ich hätte richtig Bock zu spielen“. Er weiß allerdings auch, dass Cedric Beith momentan gut in Form ist. Sie machen es ihrem Trainer also nicht leicht. Vielleicht kann Duffy nach der Entscheidung ein paar Tipps an den Bundestrainer schicken.

Außerdem spielen: MTV Hondelage – SV Teutonia Groß Lafferde (Sonntag, 14 Uhr), MTV Schandelah-Gardessen – FT Braunschweig II (15 Uhr).