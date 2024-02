Barcelona/Madrid. Weltmeister Toni Kroos soll der kriselnden deutschen Nationalmannschaft helfen. Das Comeback im DFB-Team ist jedoch nicht ohne Risiko.

Toni Kroos ist ein Freigeist, immer für Überraschungen gut. Nun aber hat der deutsche Spielmacher von Real Madrid getan, was gemeinhin erwartet wurde ­– und sein Comeback in der Nationalelf verkündet. „Warum?“, fragte Kroos in seiner zugehörigen Instagram-Botschaft: „Weil ich vom Bundestrainer gefragt wurde, Bock drauf habe und sicher bin, dass mit der Mannschaft bei der EM viel mehr möglich ist, als die meisten gerade glauben!“, antwortete Kroos. Nach knapp dreijähriger Abwesenheit geht’s bei den März-Länderspielen gegen Frankreich und die Niederlande wieder los.