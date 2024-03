Anlässlich des Equal Pay Day am 6. März sprachen wir mit Volkswirtschaftlerin Dr. Anja Rossen über regionale Ungerechtigkeiten.

Noch immer werden Frauen in Deutschland schlechter bezahlt als Männer. Ganze 66 Tage arbeiten Frauen derzeit umsonst – darauf weist der Equal Pay Day hin, der in diesem Jahr auf den 6. März fällt. Weil Frauen den Großteil der Care-Arbeit übernehmen, arbeiten sie fast dreimal so häufig in Teilzeit wie Männer. Diese Diskrepanz bei der Arbeitszeit ist mitverantwortlich für den Gender Pay Gap, kritisiert Dr. Anja Rossen. Die Volkswirtin befasst sich am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mit geschlechterspezifischen Lohnunterschieden. Wir haben mit ihr über Ost-West-Unterschiede, statistische Diskriminierung und Elterngeld gesprochen.

Dr. Anja Rossen befasst sich am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mit geschlechterspezifischen Lohnunterschieden. © IAB | IAB

Frau Dr. Rossen, Frauen verdienen in Deutschland nach wie vor weniger als Männer. Laut dem Statistischen Bundesamt waren es 2023 erneut 18 Prozent. Wie kommt es zu diesem Gehaltsunterschied?

Bei den 18 Prozent werden alle Männer mit allen Frauen verglichen – egal welchen Beruf sie ausüben, wieviel Erfahrung sie haben und wo sie arbeiten. Dabei spielt die Berufswahl eine entscheidende Rolle: Frauen tendieren dazu, eher in Berufen zu arbeiten, die schlechter entlohnt werden. Und weil Frauen häufiger die Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen übernehmen, sind sie privat stärker eingebunden und nehmen für einen kürzeren Arbeitsweg schlechter bezahlte Jobs in Kauf.

Faktoren wie der Beschäftigungsumfang, Qualifikation oder Karrierelevel tragen zu den Ungleichheiten bei. Doch auch wenn man äquivalente Positionen miteinander vergleicht, verdienen Frauen im Schnitt sechs Prozent weniger. Wie lässt sich das erklären?

Wenn man aus dem Gender Pay Gap alle genannten Faktoren rausrechnet, wird der Gehaltsunterschied kleiner, aber nicht null – was natürlich nicht so sein sollte. Es ist Fakt, dass Frauen und Männer für ihre Arbeit unterschiedlich bewertet werden. Sie werden für denselben Beruf, sogar im selben Unternehmen, unterschiedlich entlohnt. Dafür gibt es den Begriff der statistischen Diskriminierung.

Können Sie das genauer erklären?

Der Begriff meint, dass Arbeitgeber auf Basis von Erwartungen und Erfahrungswerten von einem Durchschnittswert ausgehen, wie produktiv männliche und weibliche Beschäftigte sind. Je produktiver ein Beschäftigter ist, desto höher wird er in der Regel entlohnt. Wenn der Arbeitgeber aber annimmt, dass eine Frau irgendwann in Elternzeit geht, entlohnt er sie schlechter als einen Mann, bei dem er diese Erwartung nicht hat.

Zahlen des Statistischen Bundesamts zufolge werden Gehaltsunterschiede ab dem Alter von etwa 30 Jahren erheblich größer. Das korreliert mit dem Alter, in dem Frauen zum ersten Mal Mutter werden.

Genau. Wir sehen anhand der Daten, dass Männer und Frauen zu Beginn des Erwerbslebens fast gleichauf liegen. Mit zunehmendem Alter wird diese Spannweite größer. Die Erwerbsunterbrechung, die eher Frauen haben, wird entsprechend auf die Löhne übertragen.

Eltern erhalten zwei zusätzliche Monate Basiselterngeld, wenn es beide Elternteile beantragen. Häufig nehmen Väter jedoch lediglich die zwei Zusatzmonate und Mütter den Rest. Sind Partnermonate ein sinnvoller Hebel für die Schließung des Gender Pay Gaps?

Grundsätzlich schon. Einer IAB-Untersuchung zufolge wird die geteilte Elternzeit mittlerweile häufiger in Anspruch genommen, aber natürlich immer noch nicht in dem Umfang, wie es nötig wäre. Wir sind nach wie vor weit davon entfernt, Sorge- und Erwerbsarbeit gleich aufzuteilen. Hinzu kommt, dass Mütter häufig wieder in Teilzeit einsteigen und dadurch nicht dieselben Berufsmöglichkeiten haben wie Väter.

Zusammen mit Kolleginnen des IAB haben Sie regionale Unterschiede beim Gender Pay Gap in Deutschland aufgedeckt. Wie sind Sie vorgegangen?

Wir haben uns die Löhne von Frauen und Männern innerhalb der 401 Kreise angeschaut, das durchschnittliche Tagesgehalt nach Geschlecht berechnet und den Gender Pay Gap in bereinigter und unbereinigter Form ermittelt.

Welche Erkenntnisse haben Sie dabei gewonnen?

Die größte Erkenntnis ist, dass wir enorme regionale Unterschiede haben. Die deutschlandweit 18 Prozent Lohndifferenz reichen von ungefähr 38 Prozent im Bodenseekreis bis zu minus zwei Prozent in Dessau-Roßlau. Es gibt also Kreise, in denen der Gender Pay Gap enorm hoch ist, aber auch einzelne Regionen, in denen Frauen einen leicht höheren Verdienst als Männer haben – wobei wir hier vom unbereinigten Gender Pay Gap sprechen, bei dem wir alle Frauen und Männer miteinander vergleichen.

… aber selbst bei den bereinigten Werten gibt es noch große Unterschiede.

Genau, da beträgt die Spannweite fünf bis 26 Prozent. Das ist immer noch enorm. In Ostdeutschland sind die Lohnunterschiede allerdings geringer als in Westdeutschland.

Bestehen diese Unterschiede auch zwischen städtischen und ländlichen Regionen?

In Städten ist die Lohnlücke tendenziell geringer, weil es eine größere Vielfalt an Berufsmöglichkeiten gibt, die es einfacher macht, gut bezahlte Positionen zu finden. Die Löhne in ländlichen Gebieten sind von weniger wettbewerbsintensiven Arbeitsmärkten geprägt und dadurch eher niedriger.

Der Gender Pay Gap fällt regional unterschiedlich groß aus. © IAB | IAB

In Wolfsburg, wo VW ein wichtiger Arbeitgeber ist, liegen die Lohnunterschiede mit 23,5 Prozent deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Was sind die Gründe?

Der Großteil der Männer und Frauen arbeitet dort im Wirtschaftszweig „Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren“. Männer arbeiten allerdings häufiger auf Expertenniveau, wodurch sie höher entlohnt werden als Frauen, die stärker im Fachkräftebereich vertreten sind. Zudem ist die Betriebszugehörigkeit bei den Männern im Durchschnitt länger und ihre Erwerbsunterbrechungen geringer, was ebenfalls zu höheren Löhnen führt.

Was können Unternehmen aktiv gegen das Lohngefälle tun?

Auf Unternehmensebene gibt es schon seit Längerem das Entgelttransparenzgesetz, das Studien zufolge aber keinen großen Effekt hat. Das liegt vor allem daran, dass Arbeitnehmer dafür aktiv werden müssen. Stattdessen müssten Unternehmen Jobs anbieten, die sowohl Karrieremöglichkeiten bieten als auch Familienplanung ermöglichen. Da sollten Unternehmen möglichst flexibel reagieren, vielleicht auch mit Homeoffice-Möglichkeiten, um es den Beschäftigten einfacher zu machen.

Laut der EU-Lohntransparenz-Richtlinie müssen Unternehmen in Zukunft regelmäßig nachweisen, dass ihr Gehaltsgefüge nicht diskriminierend ist. Sehen Sie dies als Chance?

Leider kenne ich mich mit der Richtlinie noch nicht aus. Wenn Unternehmen aber wirklich dazu verpflichtet wären, die Gehälter zu veröffentlichen, kann ich mir vorstellen, dass es wirksamer ist als das Entgelttransparenzgesetz.

Was denken Sie, wie sich der Gender Pay Gap in den nächsten Jahren entwickelt?

Ich würde mir wünschen, dass er verschwindet – was in absehbarer Zeit wohl unrealistisch ist. Sowas passiert nicht von heute auf morgen. Der Equal Pay Day, der jedes Jahr stattfindet, hilft dabei, das Thema bei den Arbeitgebern präsenter zu machen. Ich denke, es ist noch ein längerer Weg, bis Gleichberechtigung herrscht und auch Tätigkeiten wie Pflege oder Kindererziehung als Arbeit anerkannt werden. Das muss in den Köpfen ankommen.