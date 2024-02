Peine. „Endstation“ mit Trinkhalle bietet anderes als der „Kiosk“ ein paar Straßen weiter, aber beide Relikte der Vergangenheit haben Fans.

Die „Endstation“ befindet in Peine an der Gunzelinstraße, und dort gibt es jede Menge Sehnsucht, die sich auch erfüllt – die Sehnsucht nach Kameradschaft und netten Stunden mit Kumpels. Also betreten wir mal diese „Endstation“ und befinden uns sogleich in der Rauch geschwängerten Trinkhalle (Achtung: Raucherkneipe). Denn „Endstation“ hat nichts mit Straßenbahn zu tun, sondern ist ein Kiosk mit eben einer solchen kleinen kuscheligen Kneipe.

Endstation Gunzelinstraße Peine © FMN | Harald Meyer

Na klar, die Gedanken an das preisgekrönte Fernsehdrama „Endstation Sehnsucht“ drängen sich auf, aber warum dieser Kiosk ausgerechnet diesen Namen tragt, wissen sie nicht: „Vielleicht, weil wir hier am Ende der Gunzelinstraße sind kurz vor der Ostrandstraße ist“, sucht einer nach einer Erklärung – Jens Gune, ein Stammgast. Egal, viel wichtiger sind hier andere Dinge: gemütlich ein Bierchen zusammen trinken, Musik (Rock) hören und Dartpfeile zu werfen. Dart – das ist hier in dieser nur wenige Quadratmeter kleinen „Trinkhalle“ noch das, was es mal ursprünglich gewesen ist: ein Kneipensport. Vorne am Eingang ist die Dartscheibe aufgebaut, auf die sie zielen und die sie auch treffen. Aber dieser Dart-Automat hebt sich mit seiner Modernität sonderbar ab von der sonstigen Einrichtung in der „Kneipe um die Ecke“, die inzwischen aus einer längst vergangenen Zeit zu stammen scheint.

Rustikale Einrichtung mit viel Holz: Theke mit Zapfhahn, Barhocker an Rundtischen. Ein Sextett an Gästen und die Wirtin „Frau Gune“ – „das muss beim Namen reichen“. Eine Runde mit Männern, aber auch Frauen. „Darten und Spaß haben“, antwortet Jeanette Scharnhorst und lächelt. Ein Ort, um sich zu treffen, gemeinsam eine nette Zeit zu verbringen – ein Ort mit sozialer Bedeutung. Ein Ort, den es nicht mehr so oft gibt – auch in Peine nicht. „,Endstation‘ ist in der Gegend die einzige Möglichkeit, um mal um die Ecke ein Bierchen zu trinken“, weiß Jens Gune – und kommentiert das mit dem Wort „traurig“. Während dessen andere an den Spielautomaten ihr Glück suchen, aber der Fernseher – trotz Fußball-Champions-League – aus bleibt.

Unter den Gästen sind auch wieder Leute der drei Kneipenmannschaften, die regelmäßig ins „Endstation“ zu ihren Dart-Übungsabenden kommen und sich gerade duellieren – selbstredend mit Unterstützung von Gerstensaft in Flaschen oder als Gezapftes, wobei nicht nur das Peiner Bier Härke im Angebot ist. An dem labt sich etwas abseits auch Alex Baron, mit 32 Jahren wohl der jüngste in der Runde. „Nichts“, antwortet er prompt auf die Frage, was die (jüngere) Leute in Peine abends so unternehmen könnten. Zwar gehe er „gerne nach Feierabend in die Kneipe“, aber bei seinen Altersgenossen ist das offenbar nicht mehr so angesagt – Kneipensterben überall. So ist „Endstation“ – seit Jahrzehnten gibt es diesen Kiosk mit Trinkhalle, wenn auch mit anderen Namen – eines der letzten Überbleibsel in der Stadt. Nebenbei: In dem Kiosk gibt es alles, was so ein Kiosk bieten muss – „Zigaretten, Getränke, Süßigkeiten“, zählt „Frau Gune“ auf, nur keine Zeitungen/Zeitschriften mehr: „wegen der Probleme mit der Zustellung.“

„Kiosk“ wie ein „Tante-Emma-Laden“

Eine Station weiter: der „Kiosk“ an der Duttenstedter Straße in Peine, mit Lotto und Paketannahme, aber ohne Trinkhalle. Vier Grundschüler mit Helm und Fahrrad – je zwei Mädchen und Jungen – wollen sich gerade je eine Dose Fanta kaufen. „Rabatt kann ich nicht geben“, bedauert Verkäuferin Heike Brandes – denn die Kinder haben insgesamt nur fünf Euro dabei. Also kaufen sie sich Süßigkeiten – eine „bunte Tüte“. „Ja, solche ,bunten Tüten‘ gibt es nur am Kiosk“, meint die Kundin Marion Wiesner. Warum sie dort einkauft? „Das hat etwas Heimeliges, etwas vom Tante-Emma-Laden, den es ja auch nicht mehr gibt.“ Und zudem werde sie im Kiosk auch immer „so freundlich bedient“. An diesem gibt es – außer den verschiedensten Getränke und Essbarem – auch Spielzeug, Zeitungen, Zeitschriften und Comics wie Asterix und Lucky Luke. „Ihre Arbeit hat auch mit Nostalgie zu tun“, bestätigt Heike Brandes – da können wir schon etwas melancholisch werden.

Heike Brandes an ihrem „Kiosk“ an der Duttenstedter Straße. © FMN | Harald Meyer

