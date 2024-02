Peine. Die Verwaltungen sind sich beim Klinikum einig, die Politik wird dem folgen – die Gründe. Bei der Finanzierung bleiben alle im Boot.

Das Ende einer dreieinhalbjährigen Zusammenarbeit: Der Landkreis und die Stadt Peine werden das kommunale Klinikum in Peine künftig nicht mehr als gemeinsamer Gesellschafter tragen. Vielmehr haben sich Landrat Henning Heiß (SPD) und Peines Bürgermeister Klaus Saemann (SPD), darauf verständigt, dass die Stadt aussteigt und der Landkreis das Krankenhaus fortan als alleiniger Gesellschafter weiter führt. Fest auszugehen ist davon, dass der Kreistag und der Rat der StadtPeine dem zustimmen wird.

„Im Rahmen der Insolvenz des Klinikums lag die oberste Priorität darauf, den Klinikstandort Peine zu erhalten“, erinnert Heiß: „Diese schwierige Aufgabe ist durch den Schulterschluss der kommunalen Familie im Landkreis Peine gelungen“ – gemeint sind damit der Landkreis, die Stadt sowie alle sechs Land-Gemeinden. Nach der Übernahme des Klinikums vom Allgemeinen Krankenhaus Celle (AKH) im August 2020 durch Landkreis und Stadt habe sich allerdings gezeigt, dass es „schlankerer Entscheidungswege bedarf, um das Haus – unter anderem durch den Neubau des Klinikums – zukunftsfähig aufzustellen“, ist Heiß überzeugt.

Klinikum Peine – „keine Änderungen für Patienten“

„Wir sind aufgrund der Erkenntnisse der vergangenen Jahre zu dem Schluss gekommen, dass die Übernahme der Gesellschaftsanteile der Stadt Peine durch den Landkreis der richtige Weg ist“, ergänzt Saemann. Zudem werde damit auch der Zuständigkeit der Kreisverwaltung für die stationäre medizinische Versorgung Rechnung getragen. Bislang hält der Landkreis 70 Prozent der Klinikum-Anteile und die Stadt 30 Prozent – künftig werden es 100 Prozent beim Landkreis sein. Damit wird sich wieder die Situation einstellen wie vor dem Jahr 2003, als der Landkreis alleine zuständig gewesen ist für das Kreiskrankenhaus: 2003 hat es der Kreis dann privatisiert und an die AKH abgegeben.

In den kommenden Wochen werden in den Kreistags- und Ratsgremien entsprechende politische Beratungen mit dem Ziel stattfinden, die genauen Rahmenbedingungen für die zeitnahe Übertragung der Gesellschaftsanteile festzulegen. „Die Strukturen in der Geschäftsführung und in den betrieblichen Abläufen des Klinikums sind vom Gesellschafterwechsel nicht berührt, sodass sich für die Beschäftigten und auch die Patienten keine Änderungen ergeben“, stellt Kreissprecher Fabian Laaß fest. Klinikum- Geschäftsführer ist weiterhinDr. Dirk Tenzer.

Klinikum – alle Kommunen im Kreis müssen sich weiterhin finanziell beteiligen

Auch die Neubauplanungen bleiben laut Laaß davon gänzlich unberührt – das heißt: Zwar hat der Krankenhausplanungsausschuss denNeubau für das Klinikum in die nächste Stufe gehoben., aber bis zur Inbetriebnahme – falls es zu diesem Millionenbau kommt – könnten (mindestens) noch acht bis zehn Jahre vergehen. Als Kosten für den Neubau werden – Stand heute – 217 Millionen Euro genannt, wobei das Land den Großteil zu stemmen hätte. Auch mit dem alleinigen Gesellschafter Landkreis werden sich die Stadt und Land-Gemeinden an den (laufenden) Kosten und Investitionen für das Klinikum beteiligen – und se es über die Kreisumlage. Denn ein Krankenhaus ist und bleibt ein Defizitbetrieb.