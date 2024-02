Wipshausen. Beim Flurbereinigungsverfahren im Gebiet Erse-Wipshausen setzt das Katasteramt Peine auf Vermessungsdrohnen – das sind die Gründe

Im Bereich des Flusses Erse nahe Wipshausen schwebt die Vermessungsdrohne auf einer Höhe von 100 bis 120 Metern über dem Boden und nimmt Luftbildaufnahmen auf. Ein Computer soll diese Bilder – im Fachjargon Orthophotos – in ein 3D-Modell der Landschaft zusammenfügen. „Ähnlich wie bei Satellitenaufnahmen auf Google Maps, aber wesentlich detaillierter“, versichert Christian Bartscht,Leiter des Peiner Katasteramts. Die Genauigkeit der Bilder sei von großer Bedeutung für die Vermessung dieses Flurbereinigungsgebiets Erse-Wipshausen. Im Auftrag des Amts für regionale Landesentwicklung Braunschweig nimmt das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) – genauer gesagt das Katasteramt Peine – zurzeit diese Aufnahmen für das Flurbereinigungsverfahren Erse-Wipshausen vor.

Im Bereich des Flusses Erse (nahe Wipshausen) läuft das Flurbereinigungsverfahren. © Bode, Henrik

2021 ist dieses Verfahren eingeleitet worden: Im Landkreis Peine erstreckt es sich Bartscht zufolge über Teile der Gemarkungen Wipshausen, Voigtholz-Ahlemissen, Alvesse und Rietze in der Gemeinde Edemissen. In der Nachbargemeinde Wendeburg sind Teile der Gemarkungen Wense, Harvesseund Rüper betroffen. „Wesentliches Ziel des Verfahrens ist die Neuordnung der Eigentumsverhältnisse entlang der Erse“, erklärt der Katasteramtsleiter. Nach Ausbauten in den 1930er- und 40er-Jahren und nicht vorgenommenen Liegenschaftsvermessungen seien die Eigentumsverhältnisse derzeit „ungeordnet“. Weiterhin sollen Gewässerrandstreifen ausgewiesen, das Wegenetz dem jetzigen Bedarf angepasst und ländlicher Grundbesitz neu geordnet werden.

Drohne – Landesamt hat Erlaubnis

„Das Landesamt besitzt für den Einsatz von Drohnen die Betriebserlaubnis der niedersächsischen Landesluftfahrtbehörde“, versichertBartscht. Mithilfe der Luftaufnahmen könnten Geodaten wie Wege, Gewässer und Grundstücksgrenzen schneller und umweltschonender erfasst werden als durch Bodenvermessungen. Ein weiterer Vorteil der Vermessung aus luftiger Höhe: „Die Beschäftigten müssen weniger Grundstücke zur Vermessung betreten“, erklärt der Behördenleiter: „Beim Drohnenflug halten wir die Vorgaben des Datenschutzes hinsichtlich personenbezogener oder personenbeziehbarer Informationen ein.“ Weitere Informationen zum Datenschutz und der Verarbeitung der personenbezogenen Daten sind zu finden in der Datenschutzerklärung des LGLN unter www.lgln.niedersachsen.de/startseite/wir_uber_uns_amp_organisation/ datenschutz/datenschutz-im-lgln-138166.html im Internet.

Der Quadrokopter (Drohne) dient als Ergänzung zu der klassischen Vorgehensweise in der Vermessung von Flurbereinigungsverfahren. „Es könnte jedoch notwendig sein, einige Bereiche mit herkömmlichen Methoden erneut zu vermessen, da bestimmte Flächen aufgrund von Bebauung oder Bewuchs nicht präzise aus den Bildern abgegrenzt werden können“, kündigt Bartscht an. „Im Allgemeinen sind die Bedingungen ab Herbst aber optimal, da die Bäume ihre Blätter abwerfen – je mehr Laub vorhanden ist, desto schwieriger wird es, Daten aus der Luft zu erfassen.“

Drohne – satellitengesteuerter Flug

Die Drohne fliegt satellitengesteuert. Dennoch können sich die Fernpiloten des Landesamts nicht einfach entspannen. „Sie müssen das Fluggerät ständig beobachten, um im Bedarfsfall mittels Fernbedienung reagieren zu können“, informiert der Leiter: „Beispielsweise, wenn plötzlich ein Rettungshubschrauber am Himmel erscheint.“ Aufgrund der begrenzten Akkukapazitäten werde es zudem einige Zwischenlandungen mit Akkuwechseln geben. „Vermessungsdrohnen machen das Vermessen in einem Flurbereinigungsverfahren ökologischer, einfacher und günstiger“, zieht Bartscht ein positives Fazit.