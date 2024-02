Vechelde. Zur Einweihung einer teuren Anlage besucht Eintracht-Sportdirektor Benjamin Kessel die „Galvanotechnik Kessel“ – das ist der Grund.

Eine Maschine steht im Mittelpunkt, modernste Technik auf rund 50 Metern Länge, eine Investition von 3,5 Millionen Euro: Nach einer Planungs- und Bauphase von zweieinhalb Jahren nimmt der Vechelder Metalloberflächenveredler „GalvanotechnikKessel“ seinen neuen Automaten für Zinn-Beschichtungen in der riesigen Werkhalle an der Raiffeisenstraße in Betrieb. Eine Einweihungsfeier mit rund 50 geladenen Gästen, bei der ein Mindener Unternehmen eine Rolle spielt – aber auch die Braunschweiger Eintracht.

Ein guter Moment: die Geschäftsführer Bernd Buhse (links) und Marc Schreckenberg vor dem neuen Automaten für Zinn-Beschichtungen. © FMN | Harald Meyer

Zunächst zu dem Automaten: 3,5 Millionen Euro für ein mittelständisches Unternehmen wie „Kessel“, und das in von vielen als krisenhaft bezeichneten Zeiten – das ist ein (Mut machendes) Statement. Wobei die beiden „Kessel“-Geschäftsführer Marc Schreckenberg und Bernd Buhse – zum Führungstrio gehört auch Jessica Schnäker – mit Blick auf die Mammutinvestition das Wort Vertrauen in den Mund nehmen. Denn seit 27 Jahren arbeitet „Kessel“ mit besagter Mindener Firma „WAGO“ zusammen, die in der Verbindungstechnik („von Installationsklemmen bis zu Steckverbindungen“) tätig ist. Andre Schlesiger („WAGO“) setzt hinzu, die Elektro-Branche boome und damit steige auch die Nachfrage nach Korrussionsbeschichtungen für alle mögliche Teile, die auch noch gut Strom leitend seien – Zinn. WAGO lege also „überproportional zu“, deshalb brauche es mit „Kessel“ einen Partner, der über einen solchen Automaten für Zinn-Beschichtungen verfüge, verdeutlicht Schlesiger. Zwar hätten beide Firmen keinen Vertrag über die Zulieferungen von Zinn-Beschichtungen von Kessel an „WAGO“ abgeschlossen, aber das sei auch nicht nötig, weil es dieses über Jahrzehnte gewachsene gegenseitige Vertrauen gebe – das heben beide Seiten hervor. „Wir reden nicht über Partnerschaft, sondern handeln entsprechend“, verdeutlicht Schreckenberg.

„Galvanotechnik Kessel“ – investieren, um zu wachsen

Rund 50 Meter lang, 30.000 Liter Füllvolumen, über 1000 Tonnen pro Jahr zusätzliche Zinn-Beschichtungen: Das sind die Daten für die 3,5 Millionen Euro teure Anlage. „Für uns ist diese Maschine die Vorsetzung, um weitere Aufträge annehmen zu können, um zu wachsen“, sagen Buhse und Schreckenberg. Und auch für „WAGO“ ist sie die Voraussetzung zum Boomen. Klar: Von einem gewissen Risiko spricht Schreckenberg zwar auch bei dieser Ausgabe, aber Buhse schätzt das als „kalkuliertes Risiko“ ein, zu erkennen generell eine steigende Nachfrage an Beschichtungen – und längst nicht nur für Automobile, sondern immer mehr auch für Elektro-Teile jeglicher Art. Interessenten an Zinn-Beschichtungen, stellt Buhse zudem fest, „wollen solche Behandlungen sofort und nicht hören, dass der Automat erst noch gebaut werden müsse“.

Kessel bei „Kessel“ in Vechelde (von links): Bernd Buhse („Kessel“), Benjamin Kessel, Wolfram Benz (beide Eintracht), Marc Schreckenberg („Kessel“) und Dennis Kruppke (Eintracht). © FMN | Harald Meyer

Diese neue Maschine kommt zusätzlich zur vorhandenen an diesem (neuen) Standort am Ende der Raiffeisenstraße und sorgt dafür, dass sich die Kapazitäten dort mehr als verdoppeln: Nicht nur in dieser Stätte, sondern auch am alten Standort – ebenfalls an der Raiffeisenstraße – ist „Kessel“ nach eigener Aussage „vollkommen ausgelastet“ gewesen. „Der neue Automat sorgt für sechs bis sieben weitere Arbeitsplätze“, rechnet Schreckenberg.vor. Somit laufe es auf einen Dreischichtbetrieb an beiden „Kessel“-Standorten in Vechelde hinaus.

„Galvanotechnik Kessel“ – weitere Investitionen geplant

Wobei mit dieser Riesen-Investition längst nicht alle Pläne bei „Kessel“ abgearbeitet sind: Denn ebenfalls in der Werkhalle mit dem 3,5-Millionen-Euro-Monstrum ist nach wie vor eine Maschine für Kupfer-, Nickel- und Zinn-Beschichtungen vorgesehen – ebenfalls eine Millionenausgabe. Zudem sind in der Planung eine Zuluftanlage in dieser Halle, eine weitere für den Produktionsablauf wichtige Maschine und eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. „Wir verbrauchen viel Strom“, räumen die beiden Geschäftsführer ein – deshalb sei es sinnvoll, zumindest einen Teil davon durch die Sonnenkraft selbst zu produzieren.

Blick auf die Gäste bei der Einweihungsfeier in Vechelde. © FMN | Harald Meyer

Rund 120 Mitarbeiter zählt „Kessel“, seit 1970 in Vechelde ansässig und somit ein alteingesessenes Unternehmen. Wie sieht es in Zeiten des Fachkräftemangels mit der Möglichkeit aus, weitere/neue Mitarbeiter zu finden, zumal „Kessel“ boomt und es Aussicht auf weitere lukrative Aufträge aus der Wirtschaft gibt? Beim Wettrennen auf dem Arbeitsmarkt um qualifizierte Beschäftigte setzt das Vechelder Unternehmen Schreckenberg zufolge zum einen auf „gute Löhne, gute Gehälter – nur wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, bleiben sie bei uns oder kommen sie zu uns“. Zum anderen verweist Buhse auf das „familiäre Arbeitsklima“. Ein weiterer Baustein bei der Mitarbeiterwerbung: Die Azubis präsentieren das die Firma auf Instagram, denn „sie sprechen die Sprache der jungen Leute“.

Kessel trifft auf „Kessel“ in Vechelde

Kessel trifft „Kessel“: Das Wortspiel ist unvermeidlich, denn bei der Einweihungsfeier in Vechelde ist auch Benjamin Kessel dabei, der Sportdirektor der Braunschweiger Eintracht, zudem Dennis Kruppke von der Eintracht. Immerhin erstrahlt die 3,5-Millionen-Euro-Maschine in den Eintracht-Farben Blau und Gelb. Doch das ist nicht der Grund für die Teilnahme der Eintracht-Delegation: Vielmehr ist „Kessel“ seit etwa zehn Jahren ein Geldgeber für die Eintracht. Sponsorenbesuche von Spielern und Funktionären gehörten für diesen Verein zum guten Ton, versichern Kessel, der in der Gemeinde Vechelde wohnt, und

, der hinzusetzt: „Ob kleine oder große Sponsoren – es ist außergewöhnlich, wie viele unsere Eintracht begleiten und unterstützen.“