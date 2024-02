Groß Ilsede. In einer Projektwoche geht es für die Groß Ilseder Grundschüler darum, nicht nur das Trommeln, sondern auch Afrika kennenzulernen.

Das „Trommeltheater“ zu Gast bei den Grundschülern der Groß IlsederGrund- und Hauptschule: Unter der Leitung von Fallou Sy aus dem Senegal steht die Projektwoche ganz unter dem Motto des Trommelns. „Jedes Kind bekam eine ,eigene‘ Trommel, auf der es spielen durfte“, berichtet die Pressebeauftragte der Schule, Nina Evert. Fünf Tage erklangen Trommelklänge aus der Sporthalle, und es wurde gemeinsam zu afrikanischen Rhythmen und Liedern gesungen und getanzt.

Bereits morgens in der ersten Stunde haben die mitreißenden Klänge alle Schüler und die Lehrkräfte auf den Tag eingestimmt. Viele Lieder hallten als Ohrwurm den ganzen Tag durch die Klassen. Nach dem gemeinsamen Beginn am Morgen hatten die einzelnen Jahrgänge die Gelegenheit, sich auf das „Trommelfest der Tiere“ vorzubereiten, die Aufführung am Ende der Projektwoche. Passend zum Trommelprojekt beschäftigten sich die Schüler in den „trommelfreien Zeiten“ ausgiebig mit dem afrikanischen Kontinent. „So lernten sie kennen, wie die Menschen in Afrika leben, und es wurde typisch afrikanisches Essen probiert“, beschreibt Nina Ewert.

Trommelfest mit echt aussehenden Krokodilen

Für die Abschluss-Aufführung wurden fleißig Kostüme, Masken und Deko gebastelt, damit sich echt aussehende Krokodile, Elefanten, Zebras und Vögel präsentieren konnten. Auch die Gruppe der Sterne und das Sonnenkind schmückten sich mit passenden Masken. Zudem entstanden tolle Basteleien, die bei der Aufführung die Sporthalle schmückten. So konnten die Eltern und Angehörigen nicht nur ihren Kindern beim Auftritt zuschauen, sondern auch wilde gebastelte Tiere, gezeichnete Länderflaggen und einige weitere Kunstwerke bestaunen.

Beim Trommelfest wurde – in Begleitung von Trommeln, Liedern in afrikanischer Sprache und kleineren Tanzeinlagen – die Geschichte der kleinen Trommel Djembi erzählt, die wachsen und eine große Trommel werden möchte. Sie macht sich an der afrikanischen Westküste auf den Weg und erlebt dabei große Abenteuer mit den wilden afrikanischen Tieren. Am Ende der Geschichte ist Djembi dank vieler Tiere zur großen Trommel geworden. Zwei mutige Schüler schlüpften in die Rollen der kleinen Trommel Djembi und des Großvaters.