Vechelde. Die Ratsgruppe und Bürgermeister Tobias Grünert sehen die neue Grundschule als alternativlos an – sie begründen ihre Haltung so.

Die Standortentscheidung ist gefallen: Mit den Stimmen der Ratsgruppe (CDU/FDP/FW-PB), der Grünen und von Bürgermeister Tobias Grünert (CDU) hat der Vechelder Verwaltungsausschuss (VA) gegen das Votum der SPD beschlossen, die neue drei- oder vierzügige Grundschule westlich der Ortschaft Vechelde („Vechelde-West“) zu bauen. Im Nachgang zu diesem wichtigen Beschluss veröffentlichen die Ratsgruppe und Grünert getrennt voneinander Presseerklärungen.

Am westlichen Ortsrand von Vechelde soll die Grundschule gebaut werden. © Peine | Jürgen Runo

Für die Ratsgruppe zählt deren Vorsitzender Carsten Lauenstein (CDU) noch einmal die Gründe für diese Standortentscheidung auf. So befinde sich das Gebiet „Vechelde-West“ im Besitz der Gemeinde: „Es kann also dort sofort mit den Planungen begonnen werden.“ Von Vorteil sei zudem, dass das Areal (17 Hektar) ausreichend groß sei und sogar noch spätere Schul-Erweiterungen möglich mache. „Infrastrukturell ist die Fläche gut an alle Vechelder Ortschaften angebunden“, setzt Lauenstein hinzu. Eine genaue Festlegung der Schuleinzugsbereiche solle aber erst erfolgen, wenn die Schul-Eröffnung absehbar sei.

Grundschulneubau – „alle anderen Grundschulen entlasten“

„Unser Ziel ist es, alle Grundschulen der Gemeinde – einschließlich der Außenstelle in Bettmar/Sierße – schnellstmöglich zu entlasten, damit sie wieder zur ursprünglichen Größe zurückkehren können“, verdeutlicht der CDU-Mann. Denn zum Schuljahresbeginn 2024/2025 werde auch der letzte noch frei verfügbare Funktionsraum der Grundschule in Vechelde zum Klassenraum umfunktioniert werden, was unter anderem eine gute pädagogische Arbeit erschwere. Hinzu kommt, dass Kinder im Grundschulalter mit einer Schule dieser Größe teilweise überfordert seien.

Lauenstein: „Die Grundschulen der Gemeinde befinden sich schon seit längerem im absoluten Ausnahmezustand.“ Diese Sondersituation dürfe kein Dauerzustand bleiben. Bezeichnend sei auch die derzeitige Situation in der Grundschule Vallstedt: „Zusätzliche Schul- und Sanitärcontainer verringern die Schulhoffläche bei maximal erreichten Schülerzahlen; Funktionsräume fehlen dort gänzlich, und die Mensa ist zu klein.“ Die Gemeinde als Schulträger sei verpflichtet, die Rahmenbedingungen für den Betrieb ihrer Grundschulen sicherzustellen.

„Grundschulen können Rechtsanspruch nicht erfüllen“

Im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 sei der Schulneubau, der über ausreichend Funktions- und Sanitärräume sowie eine Mensa verfüge, dringend erforderlich. Durch die direkte Nachbarschaft zum Kinder- und Jugendzentrum Vechelde können sich Lauenstein zufolge für die Ganztagsbetreuung Synergieeffekte ergeben, die für den Rechtsanspruch wertvoll seien, und auch die beliebte Ferienbetreuung könne mit den neuen Räumen der künftigen Grundschule ausgebaut werden. Bislang bietet nur der Standort Vechelde die Möglichkeit auf Grundschul-Ganztagsbetreuung. „Weder die Grundschulen Vallstedt und Wedtlenstedt noch die Außenstelle Bettmar/Sierße werden diesen Rechtsanspruch erfüllen können“, meint Lauenstein.

Und weiter: „Die Diskussionen, ob ein Schulneubau notwendig ist, oder ob aus Kostengründen Um- oder Anbauten an den bestehenden Grundschulen im laufenden Schulbetrieb vorgezogen werden sollten, ist für uns absurd.“ Die Ratsgruppe werde auch weiterhin alle Planungsschritte für den Schulneubau verantwortungsvoll begleiten, damit für die Gemeinde sowohl die Kosten auf das notwendige Maß begrenzt werden, als auch die Situation rund um die PKW-Unterführung am Bahnhof gut gelöst werde.

Grundschulen – „Überlastung beeinträchtigt Arbeit“

Grünert wiederum verweist darauf, die Schulstandorte in der Gemeinde seien zurzeit nur noch bedingt in der Lage, die räumlichen Kapazitäten für die jetzigen Schüler anzubieten: „In den Grundschulen sind bereits jetzt nahezu alle Funktionsräume zu allgemeinen Unterrichtsräumen umgewandelt worden.“ Ohne den Bau/die Aufstellung von insgesamt sieben weiteren allgemeinen Unterrichtsräumen (Erweiterungsbau/Schulcontainer) zum Schuljahr 2025/2026 stünden nicht mehr ausreichend räumliche Kapazitäten im Gemeindegebiet zur Verfügung. Hinzu komme, dass die Standorte auf solch hohe Schülerzahlen nicht ausgelegt seien und zum Teil auch nur noch bedingt erweitert werden können (Schulhof, Spielflächen, Sanitärbereiche, Mensa, Lehrerzimmer). Der Bürgermeister:„Die Schulleitungen und Elternvertretungen schildern bereits seit geraumer Zeit eine Überlastungssituation an den Grundschulen, die bereits die pädagogische Arbeit beeinträchtigt.“

Die Ansprüche an eine moderne Grundschule – beispielsweise der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab dem Jahr 2026 oder bestehende Anforderungen an die Inklusion – könnten durch die bestehenden Standorte nicht mehr vollständig gewährleistet werden. Das Vechelder Schulzentrum mit den weiterführenden Schulen, der Grundschule sowie den Straßen „Köchinger Straße“, „Am Schützenplatz“, ‚Albert-Schweitzer-Straße“ und „Berliner Straße“ müsse verkehrlich, aber auch infrastrukturell (im Bereich Sporthallen, Mensa, Schulhofflächen, Buswendeschleifen) dringend entlastet werden, um den bestehenden Schulen ausreichend Kapazitäten anbieten zu können. Die Sanierung/Erweiterung bestehender Grundschulgebäude sei nur begrenzt möglich und ebenfalls kostenintensiv. Angesichts all dessen plädiert Grünert für den Schulneubau.

Grundschule – Grünert will vierzügigen Neubau

Bei dem Neubau geht der Bürgermeister von einem vierzügigen Grundschulgebäude aus (nachhaltig/barrierefrei). Am neuen Schulstandort „Vechelde-West“ sollen ihm zufolge weitere Sportanlagen geschaffen werden (Sportplatz, Sporthalle), die auch durch die Vereine genutzt werden könnten. Synergien mit dem benachbarten Kinder- und Jugendzentrum sollen insbesondere in der Ganztags- und Ferienbetreuung genutzt und ausgebaut werden; zu schaffen seien Verkehrsflächen (Buswendeschleife, PKW-/Fahrradstellplätze) sowie eine gute infrastrukturelle Anbindung (Straße/Radweg/Fußweg). Mit dem VA-Beschluss starten

laut Grünert – neben der Beauftragung einer juristischen Begleitung für die europaweite Ausschreibung – die Schritte zur Beauftragung eines Planungs-/Architekturbüros, das das Grundschulprojekt für die Gemeinde ausarbeiten solle. „Ein Teil dieser Planungen wird auch die verkehrliche Betrachtung des Standortes und dessen Ausgestaltung sein.“ Parallel dazu würden die notwendigen Maßnahmen zur Aufstellung des benötigten Flächennutzungsplanes als auch des Bebauungsplans initiiert. „Die Planungsentwürfe werden in den Ratsgremien zur Beratung und in der Öffentlichkeit vorgestellt.“ Die abschließende Entscheidung zum Bau der Grundschule treffe der Gemeinderat.

Dagegen geht Grünert (noch) nicht auf die Kosten ein: Für die ebenfalls vierzügige Grundschule in Gadenstedt – wie in Vechelde mit Mensa und Einfeld-Sporthalle – beläuft sich die bisherige Kostenschätzung auf 27,2 Millionen Euro.

