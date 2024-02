Peine. Das Landgericht verurteilt den Mann wegen fünfmaligen Diebstahls – teilweise mit Waffen. Zudem geht es um diesen brisanten Vorwurf.

Fünfmaliger Diebstahl – darunter in zwei Fällen mit Waffen: Wegen dieser Straftaten hat das Landgericht Hildesheim den 41 Jahre alten Angeklagten zur Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt – das berichtet Gerichtssprecher Jörg Heinemann. Allerdings sei das Urteil nicht rechtskräftig, da der Angeklagte Revision eingelegt habe. Die Verurteilung ist erfolgt, weil der Mann in insgesamt fünf Fällen Waren aus Peiner Supermärkten entwendet habe, wobei er in drei Fällen gewerbsmäßig gehandelt und in zwei Fällen ein Klappmesser in seinem Rucksack mitgeführt habe.

Ein sechstes Vergehen hat das Gericht von dem Verfahren abgetrennt, da der Zeuge laut Heinemann zum Prozess nicht erschienen sei und sein Aufenthaltsort so kurzfristig nicht zu ermitteln war. Dabei geht es um Folgendes: Vor einer Tat habe der Angeklagte in der Wohnung eines Zeugen übernachtet. Dabei soll es Heinemann zufolge zum Streit zwischen den beiden gekommen sein: „In einem unbeobachteten Moment soll der Angeklagte das Portemonnaie des Zeugen an sich genommen haben.“ Als der Zeuge dies bemerkt habe, habe er sich dem 41-Jährigen in den Weg gestellt, um ihn am Verlassen der Wohnung zu hindern. Beim Handgemenge soll der Angeklagte dem Zeugen einen Kopfstoß versetzt haben und geflohen sein. Das Gericht beabsichtigt, diese Vorwürfe am 24. April neu zu verhandeln, sofern der Aufenthalt des Zeugen bis dahin bekannt sein sollte.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Peine lesen:

Tierheim sucht Zuhause für Einzelprinz Bascha

Nach Todesfall - Peiner Tierheim sucht neues Zuhauses für Neo

Peiner Härke Bier - das sind die Erinnerungen

Autorenkreis stellt Zweiteiler über Peiner Härke-Brauerei vor

Amphibienwanderung - diese Straßen sind in Peine gesperrt

Reichsbürger-Prozess: Diese Strafe droht der Ärztin aus Peine

Täglich wissen, was in Peine passiert: