Ilsede. „Wir für Ilsede“ trennen sich von den FW-PB und gründen eine eigene Wählergemeinschaft – sie „rücken in der Mitte zusammen“.

Die nächste Veränderung der Bürgerinitiative (BI) „Wir für Ilsede“ (WFI) um das Gadenstedter Ehepaar Michael und Maren Zacharias: „Einige WFI-Mitglieder haben eine Wählergemeinschaft in der Gemeinde Ilsede gegründet“, berichtet Michael Zacharias – er ist Vorsitzender dieses knapp 20-köpfigen Teams.

Außer ihm gehören dessen Stellvertreter Hartmut Heine sowie Sabine Schneider (beide aus Gadenstedt) und Michael Sjut (Klein Ilsede) der Führungsriege dieser Wählergemeinschaft an; als Beisitzer sind Maren Zacharias (Gadenstedt) und Sven Heyse (Bülten) gewählt. „Zudem besteht die WFI aus weiteren Mitgliedern aus Münstedt, Klein Ilsede, Groß Lafferde, Bülten und Gadenstedt“, setzt Michael Zacharias hinzu.

Beitragsgegner bei Kommunalwahlen unter dem Dach der „FW-PB“

Ein Blick zurück: Bei den Kommunalwahlen im September 2021 haben Mitglieder der Bürgerinitiative „Wir für Ilsede“ (WFI), der „Interessengemeinschaft Adenstedt“ (IGA) sowie Einzelkandidaten aus den Reihen des Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümervereins (HWG) Ilsede unter dem Dach der Wählergemeinschaft „Freie Wähler Peiner Land - Peiner Bürgergemeinschaft“ (FW-PB) kandidiert. Das Ergebnis: „Mitglieder der WFI sind in den Ortsräten Gadenstedt und Klein Ilsede vertreten und stellen in diesen Orten mit Maren Zacharias und Michael Sjut die stellvertretenden Ortsbürgermeister“, berichtet Michael Zacharias nicht ohne Stolz. Nun allerdings haben sich die „Wir für Ilsede“ von den anderen getrennt, wollen auf eigenen Füßen stehen und bei den Kommunalwahlen 2026 eigenständig antreten.

„In einer Zeit, in der viele nach rechts abrutschen, rücken wir in der Mitte zusammen“, hebt der Gadenstedter Zacharias hervor: „Wir bilden einen neuen Eckpfeiler für die Bürger. Unser Fokus liegt in der demokratischen Mitte mit sozialem Engagement.“ Umsicht mit „solidem Menschenverstand“ sei für die WFI die Voraussetzung, denn „Politik ist Vertrauenssache“. Michael Zacharias: „Die Themenvielfalt zeigt, dass ein Mitgestalten in einer modernen fortschrittlichen Gemeinde Spaß bringt.“ Interessierte können sich melden bei Michael Zacharias, Telefon (05172) 1289078. Einen Namen haben sich die „WFI“ gemacht, weil sie erfolgreich für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge/Anliegerbeiträge beim Ausbau von Gemeindestraßen in der Gemeinde Ilsede gekämpft haben.

