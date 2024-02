Wense. Die Band „DuoManie“ sowie Fritz Köster, Elmar Vibrans, Claudine Finke und Gerd Vibrans haben den 120 Zuhörern diese Songs zu bieten.

Ein Ausnahmekonzert im Ku(h)lturstall Wense: Die Band „DuoManie“ sowie der Gast Fritz Köster – die Bluesstimme Braunschweigs – und der Keyboarder Elmar Vibrans, die mit dem Duo Claudine Finke und dem Pianisten Gerd Vibrans auftreten, verzücken das Publikum. Schon vor Beginn ist ein Vibrieren in der Luft der Konzertstätte zu spüren: 120 Gäste stürmen im wahrsten Sinne des Wortes den Ku(h)lturstall und lasen kaum Platz zum Durchkommen. Gastgeberin Imke Grotewohl sagt zur Eröffnung: „Mir geht das Herz auf bei dem Anblick von euch allen.“ Dann beginnt ein Abend, der wohl vielen Zuhörern in Erinnerung bleiben wird.

Mit Leidenschaft dabei (von links): Elmar Vibrans, Fritz Köster, Claudine Finke und Gerd Vibrans. © Heike Heine-Laucke | Heike Heine-Laucke

Sängerin Claudine Finke nimmt das Mikrofon in die Hand und lässt keinen Zweifel daran, dass dies ein besonderes Event mit besonderer Musik und ganz besonderen Stimmen sei. Bluessänger Köster tritt gemeinsam auf mit ihr und ihrem Partner Gerd Vibrans am Klavier sowie dessen Bruder Elmar Vibrans am Keyboard. 1982 hatte Köster mit Gerd Vibrans seinen ersten Auftritt. „Damals haben wir noch Tanzmusik gespielt“, lacht der Sänger. Claudine Finke kündigt eine Ansammlung von Lieblingsstücken an – zum Einstieg der Song „Stand by me“, die beste Art, über Freundschaft zu sprechen. Doppelstimmig singt sie mit Köster, und das Publikum zeigt sich begeistert, die erste Applauswelle setzt ein.

Ku(h)lturstall Wense – Musiker mit besonderer Bühnenpräsenz

Alle Musiker haben eine besondere Bühnenpräsenz, fast schon als humoristisch sind die Kopfbedeckungen der Herren zu bezeichnen, denn sie alle tragen eine „Schiebermütze“. Gerd Vibrans scherzt: „Wir haben keine Kleiderordnung, das ist reiner Zufall.“ Die Sängerin Finke erzählt zu den Songs Geschichten. Darunter auch die von ihrer Mutter, die aus Deutschland in den heutigen Kongo eine Kassette mitgebracht hat mit ihrem Lieblingssong von Elvis: „Fever“. „Ist doch klar, dass das auch meiner wurde“, setzt sie hinzu und legt mit dem Lied los.

Claudine Finke hat nicht nur eine unglaublich schöne Stimme, sondern kommuniziert mit den Zuhörern durch Gestik und Mimik und zeigt ganz deutlich die Leidenschaft, mit der sie singt. Und schafft es immer wieder, einen persönlichen Bezug zu den Liedern aufzuzeigen – etwa beim Song „I can see clearly now“, der verspricht, dass der Regenbogen einen schönen Sommertag erleben lässt. Nach jedem Lied wird der Applaus der Zuschauer noch länger, noch intensiver der Kontakt zur Band.

Ku(h)lturstall Wense – Musiker mischen sich unters Publikum

In den kurzen Pausen ziehen sich die Musiker nicht etwa zurück, sondern mischen sich unter die Besucher und halten Smalltalk. Fritz Köster setzt sich, klönt mit Gästen und erinnert sich an Musiker, mit denen er gespielt hat. Gemeinsam singen, das finde die Sängerin Finke schön, lässt sie verlauten und animiert das Publikum einzustimmen, wann immer es Lust dazu verspüre. Mit „Mein Herr“ beginnt es. Köster bringt die Stimmung zum Sieden mit „Route 66“. Zu dem Song hat er einiges zu erzählen, denn dazu habe er eine persönliche Verbindung und Erinnerungen.

Gänsehautfeeling bringt Claudine Finke in den Zuschauerraum mit dem Lied „Je ne regrette rien“ von Edith Piaf: Es ist kaum noch ein Laut im Raum zu hören, so beeindruckend ist der Gesang. Nach einer kurzen Pause spielt die Band weiter mit dem guten Laune-Lied „Wenn jetzt Sommer wäre“, es folgt „Happy“, und die Verabschiedung sollte mit „What a wonderful world“ gelingen. Das ist mit dem Wenser Publikum aber nicht zu machen, denn ohne Zugaben lässt es sie die Musiker nicht von der Bühne: So singen alle gemeinsam „Let it be“, „Baby, can I hold you“, aber auch danach verebben die Applausstürme nicht. Die Band schafft es kaum, sich zu verabschieden. Was für ein Konzert – und vor allem: was für Musiker und was für Stimmen.