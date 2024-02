Peine. Laut Landesbetrieb stagnieren die „Pegelstände der Fuhse über den Meldestufen 2 und 3“. Fürs Hochwasser hat das folgende Auswirkungen.

Gemäßigte Niederschläge ab (heutigem) Freitagnachmittag (16. Februar), von Sonntag bis Montagfrüh weiterer Regen: Trotz dieser Ansagen des Deutschen Wetterdienstes bleibt die Kreisverwaltung gelassen und geht für den Landkreis Peine von keinem Hochwasser aus wie zum Jahreswechsel. Dabei meldet der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) aktuell eine „größere Hochwasserlage“ im Flussgebiet der Aller, Leine und Oker.

Wegen der Probleme mit der Toilettenspülung in Folge des Hochwassers am Jahreswechsel haben sie am „Kiebitzmoor“ in Peine mobile WCs aufgebaut. © FMN | Harald Meyer

Auch die Fuhse, die das Kreisgebiet durchzieht, wird genannt. Aber für diesen Nebenfluss derAllermeldet das NLWKN lediglich, dass die „Pegelstände derzeit über den Meldestufen 2 und 3 stagnieren“, zitiert Kreissprecher Fabian Laaß diese Landesbehörde: „Die Feuerwehr im Landkreis hat aufgrund der nicht angespannten Lage der Fuhse keine Bereitschaft vorgesehen oder besondere Vorkehrungen getroffen.“ Zumal sich diese Stagnation laut NLWKN bis in die kommende Woche fortsetzt, gravierende Wiederanstiege der Pegelstände seien nicht zu erwarten. Laaß: „Die Fuhse am Pegel Peine hatte am heutigen Freitag (16. Februar) um 9 Uhr einen Wasserstand von 295 Zentimetern/Normalnull plus 63,06 Meter und die Meldestufe 2.“ Die Vorhersage der Landesbehörde sage den Trend für die nächsten 24 Stunden als „gleichbleibend“ voraus. Die neuesten Infos gibt es unter http://www.pegelonline.nlwkn.niedersachsen.de/Start sowie vom deutschen Wetterdienst unter www.dwd.de im Internet.

Die Sandsäcke, die am Jahreswechsel am Umspannwerk zwischen Peine und Peine-Telgte benötigt wurden, sind dort Laaß zufolge zwar noch immer verbaut: „Ansonsten wurden Sandsäcke wieder entleert.“ Im Übrigen verfügt die Fuhse im Kreisgebiet – etwa zwischen Peine und Klein Ilsede – über Überschwemmungsgebiete, in denen sie sich bei Hochwasser ausbreiten kann, ohne Schäden anzurichten. Allerdings hat es beispielsweise in Peine (Straße „Kiebitzmoor“) und Dungelbeck am Jahreswechsel aus anderen Gründen vollgelaufene Keller gegeben.