Bodenstedt. Christoph Mayer bleibt Vorsitzender, aber auch in anderen Fällen gibt es Wiederwahl. An der Ausstellungsstätte wird gearbeitet.

Wiederwahl beim Verein „ZeitRäume Bodenstedt“: Bei den Vorstandswahlen in der Jahresversammlung waren die Positionen des Vorsitzenden, der Kassenführung sowie von zwei Beisitzerinnen zu besetzen – für die Amtsinhaber hat es eine Bestätigung gegeben. Damit setzt sich der Vorstand dieses Vereins, der ehrenamtlich die Ausstellungs- und Begegnungsstätte „ZeitRäume“ in Bodenstedt betreibt, wie folgt zusammen: Christoph Mayer (Vorsitzender); Thomas Wilkens (stellvertretender Vorsitzender); Michael Knaup (Schatzmeister/Kassierer) sowie Kristina Marotz (Schriftführerin); Kathrin Emmerich-Mayer und Christel Kellner-Wedler (beide Beisitzerinnen). Zudem scheidet Dagmar Paul-Siller als Kassenprüferin turnusgemäß aus, dafür rückt Ulrike Methner nach. Annette Schünemann bleibt noch für ein weiteres Jahr im Amt.

An den „ZeitRäumen“ – eine jahrhundertealte Hofstelle – fanden laut der Gemeinde Vechelde als Eigentümerin etliche Sanierungsarbeiten statt, und zwar: Fassadenarbeiten (Austausch der defekten Gefache-Balken, Neuverfugen der Gefache, Anstrich der Fachwerk-Balken, Neuanstrich der Fenster auf der Nord-Seite); Dacharbeiten (Austausch der defekten Ziegel, Austausch der morschen Dachlattung, Erneuerung/Reparatur des Mörtelbetts, Erneuerung der Schiefer am Ortgang). Folgende Arbeiten sind als nächstes geplant: Erneuerung des Hoftors (Restaurierung nicht möglich), Austausch der defekten Schwelle an der Scheune auf der Süd-Seite, Überarbeitung/Restaurierung der Eingangstür. Unbesetzt ist die Stelle für die Betreuung/Aufsicht am Sonntag in den „ZeitRäumen“: Die Gemeinde weist auf die Stellenausschreibung auf ihrer Homepage hin und bittet Bewerber sich zu melden.

„ZeitRäume“ – neuer wissenschaftlicher Beirat

Der wissenschaftliche Beirat formiert sich Mayer zufolge in diesem Jahr neu. „Axel Richter, ehemaliger Geschäftsführer der Braunschweigischen Stiftung sowie Ortsheimatpfleger in Liedingen, wird die Arbeit bereichern und seine Expertise einbringen“, berichtet der Vorsitzende. Cordula Reulecke bleibt Mitglied im Beirat, auch wenn ihre Dienstzeit im niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege bis Ende März endet.

Die Außendarstellung der „ZeitRäume“ ist durch die Neugestaltung der Homepage der Gemeinde erneuert worden. Der Verein selbst hat bereits eine Präsentation in den sozialen Netzwerken auf „facebook“ und „instagram“ vorgenommen.