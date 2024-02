Braunschweig. Anne-Kathrin Eriksen geht mit 80 Jahren immer noch regelmäßig bei Leichtathletik-Wettkämpfen für Eintracht Braunschweig an den Start.

Für viele Menschen zählt im hohen Alter nur noch eins: Ruhe. Entspannt im Schaukelstuhl sitzen, fernsehen und ab und an mal Besuch von den Enkelkindern bekommen. So allerdings nicht für Anne-Kathrin Eriksen. Am Samstag wird sie 80 Jahre alt – und räumt trotzdem noch zahlreiche Medaillen in Leichtathletik-Wettkämpfen ab.

Auch wenn die Titel „nur“ im Senioren-Bereich sind, die Medaillensammlung von Eriksen kann sich durchaus sehen lassen: 18 Titel bei Deutschen Meisterschaften, 18 auf europäischer Bühne und sogar neun Weltmeisterschafts-Titel hängen in ihrer Wohnung. „Gewinnen macht Spaß“, erzählt sie stolz. In ihrem hohen Alter hat sie ihre Erwartungen zwar nun etwas zurückgestuft, aber „wenn man als Sportler nicht gewinnen will, kann man es auch gleich sein lassen“. So wird sie auch mit 80 Jahren weiterhin an Wettkämpfen in der Region teilnehmen.

Mit Sport hat sie bereits mit sechs Jahren angefangen. 1949 meldete ihre Mutter sie zum Kinderturnen beim TSV Helmstedt an. Ein paar Jahre später fand dann ein großer Staffellauf im Prinzenpark statt. „Da kam einer aus der Leichtathletik auf mich zu und meinte: ‚Du bist groß, du kommst mit‘“. So kam sie zur Leichtathletik, zwei Jahre später ging sie bei den ersten Wettkämpfen an den Start, noch ein bisschen später folgte dann der Wechsel zu Eintracht Braunschweig.

Eriksen reiste für Wettkämpfe um die ganze Welt

Dort ist sie bis heute geblieben – mit einem kleinen „Ausrutscher“, als sie für drei Jahre nach Hannover wechselte. „Die Mannschaft in Braunschweig hatte sich immer weiter aufgelöst, und ich musste immer alleine durch ganz Deutschland reisen“, erklärt die ehemalige Lehrerin. Als sie drei Jahre später ihr Referendariat in Braunschweig anfing, wechselte sie aber auch wieder zurück in die Löwenstadt.

Von dort aus bereiste sie für Wettkämpfe die ganze Welt. Auf fast jedem Kontinent ist sie schon an die Startlinie getreten. „Nur Südamerika fehlt mir“, erzählt sie. Ansonsten kann sie in ihrer Karriere auf viele spannende Reisen zurückblicken. Etwa an die erste: 1987 flog sie im November nach Melbourne, aus dem tiefen Winter ging es auf die andere Seite der Welt – bei 30 Grad. Das Problem: Ein Tag nach dem Wettkampf musste sie wieder auf dem Lehrerstuhl sitzen. „Da fielen mir die ganze Zeit die Augen zu, die Zeitverschiebung war irre“, berichtet Eriksen. So verbrachte die Mathe- und Chemielehrerin den Unterricht damit, von ihrem Urlaub zu erzählen, anstatt Formeln anzuschreiben.

Die 80-Jährige war mal neuntbeste der ganzen Welt

Der schönste Wettkampfort ihrer Karriere wäre in Durban in Südafrika gewesen, als sie vor den großen Stadien der Fußball-Weltmeisterschaft antrat. Generell versuchte sie immer, die Wettkämpfe mit Anschlussreisen zu verknüpfen, so schaute sie sich unter anderem auch die Niagarafälle in Buffalo an oder verbrachte ein paar Tage in Tokio.

Das sportliche Highlight war wiederum die Universiade im Jahr 1965. Als Deutschlands Zweitbeste im Fünfkampf qualifizierte sie sich für das große Event in Budapest. „Ich war quasi bei den Olympischen Spielen für Studenten. Wer kann so etwas schon von sich behaupten?“, sagt sie. Auch, wenn es am Ende „nur“ für den neunten Platz gereicht hat, ist sie mächtig stolz darauf.

Während der Corona-Pandemie trainierte sie auf Feldwegen

Mittlerweile macht die 80-Jährige nicht mehr so große Reisen. Der Leichtathletik ist sie natürlich trotzdem treu geblieben. „Die verschiedenen Bewegungen, das selbst fordern und der Sport an der frischen Luft machen es einfach so besonders“, erklärt Eriksen. Auf der Laufbahn könnte sie immer gut abschalten. Am liebsten steht sie dann vor dem Weitsprung-Kasten. Dort war sie jahrelang Landesmeisterin und stand sogar im Weitsprung-Nationalkader.

Nicht einmal die Corona-Pandemie konnte Eriksen stoppen, als sämtliche Sportanlagen in unserer Region gesperrt waren. „Da musste ich dann schon mal überlegen, ob ich mir das noch antue, aber ich habe dann trotzdem weiter durchgezogen“, erzählt sie. Monatelang trainierte sie alleine auf abgelegenen Feldwegen, um weiter fit zu bleiben. Wie das in dem Alter noch möglich ist? „Ich habe zum einen gute Gene. Aber es gehört auch viel Disziplin und Freude an der Bewegung dazu“, erklärt die Rentnerin.

Wie lange sie noch dabei sein möchte, weiß sie noch nicht genau. Auf eine beeindruckende Karriere kann sie auf jeden Fall jetzt schon zurückblicken. „Ich weiß nicht, ob es jemanden in Deutschland gibt, der so lange Wettkampfsport gemacht hat, wie ich“, meint Eriksen stolz. Und vielleicht kommen ja auch noch ein paar Jahre dazu, bevor sie sich in den Schaukelstuhl fallen lässt.