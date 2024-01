Eisenach. Das Museum bietet einen Bundesfreiwilligendienst im Bereich Kultur und Bildung an. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Kulturinteressierte, Schulabgänger und junge Erwachsene haben wieder die Chance, einen Bundesfreiwilligendienst im Bereich Kultur und Bildung im Lutherhaus Eisenach zu absolvieren. Das Freiwilligenjahr startet am 1. September 2024. Je nach persönlichen Interessen bietet das Museum vertiefende Einblicke in die Arbeitsbereiche Museumspädagogik, Besucherservice, Museums- und Ausstellungswesen, Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit sowie Archiv- und Bibliothekswesen.

Ein Bundesfreiwilligendienst bietet gute Möglichkeiten für alle, die nach der Schulzeit praktische Einblicke ins Berufsleben suchen und Studien- und Berufsperspektiven ausloten wollen. Interessierte können sich vom 1. Februar bis 15. März über die Internetseite der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Thüringen e.V. bewerben. Nähere Informationen gibt es außerdem im Lutherhaus Eisenach.

Das Lutherhaus Eisenach ist ein Museum der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und eine der bedeutendsten Reformationsstätten in Europa. Neben der Dauerausstellung „Luther und die Bibel“ zeigt es die Sonderschau zum kirchlichen Entjudungsinstitut 1939–1945 sowie die Skulptur Man in a cube, die der renommierte chinesische Künstler Ai Weiwei geschaffen hat.

red