Hamburg. Der BTHC schießt sich in der letzten Minute im Duell gegen Rissen wieder an die Tabellenspitze der 2. Hallen-Bundesliga

Als Carsten Alisch, Trainer des Hallenhockey-Zweitligisten Braunschweiger THC, am späten Sonntagabend aus der Halle in das stürmische Hamburger Wetter kam, musste er seine Gedanken erst einmal sortieren. Kurz zuvor hatte seine Mannschaft in der letzten Minute noch den Ausgleich in einer spektakulären Partie beim THK Rissen erzielt. Am Ende stand ein 6:6 (2:2) auf der Anzeigetafel, mit dem sich der BTHC zum Hinrunden-Meister krönt.

Besonders das vierte Viertel hatte es bei der Partie in sich. Nachdem Fabian Mund in der 47. Minute das 5:3 aus Braunschweiger Sicht erzielt hatte, sah es eigentlich nach dem fünften Sieg im fünften Spiel für den BTHC aus. „Mit dem sechsten Tor wäre der Deckel dann drauf gewesen“, meinte Alisch. Doch statt dem eigenen Tor fing sich seine Mannschaft zwei Konter – so stand es plötzlich wieder 5:5.

Und es kam sogar noch schlimmer: Top-Torjäger Erik Mathe, der zuvor in der Partie bereits doppelt getroffen hatte, bekam sechs Minuten vor Schluss eine gelbe Karte und musste vom Seitenrand dabei zusehen, wie seine Mitspieler auch noch das 5:6 kassierten (57.). Besonders unglücklich: Jemand hatte die Situation, die zur Zeitstrafe führte, zufällig gefilmt. Nachdem Alisch die Szene also nochmal anschauen konnte, war seine Meinung: „Fehlentscheidung!“. An der Strafe konnte er aber natürlich nichts mehr ändern, wodurch Mathe nur noch eine Minute blieb, um beim ersten Punktverlust der Saison wenigstens noch einen Zähler zu retten. Und tatsächlich: 20 Sekunden vor Schluss verwandelte er eine kurze Ecke zum umjubelten 6:6-Ausgleich.

In letzter Minute schoss er die Löwenstädter damit doch noch zur Hinrunden-Meisterschaft, mit 13 Punkten wurde Klipper THC Hamburg noch überholt. Und auch der Gegner vom Sonntag wurde dank dem Ausgleich auf drei Punkten Abstand gehalten. „Wir hätten natürlich gerne die drei Punkte gehabt, aber das Minimalziel haben wir so jetzt auch erreicht“, erklärte der Trainer. Die Mission „direkter Wiederaufstieg“ geht also weiter.

Für den BTHC spielten (Tore): Teichert – Richwien (1), Krüger, Pfeiffer, Mund (2), Mathe (3), Bertelsmeier, Stassek, Hoyer, Holtmann, Ellrott.