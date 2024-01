Hilchenbach. Nach zwei Aufstiegen in Folge steht der FC Hilchenbach in der Bezirksliga 5 auf einem Abstiegsplatz. Das soll sich in der Rückrunde ändern.

Als souveräner Meister der Kreisliga A schaffte der FC Hilchenbach den Durchmarsch in die Bezirksliga 5. Dort ist der Aufsteiger in der „Realität“ angekommen. Zum Jahreswechsel steht die Mannschaft von Trainer Daniel Morillo Rigau mit zwei Punkten Rückstand - allerdings auch einem Spiel weniger -aufs rettende Ufer auf Abstiegsplatz 13.

Die positiven Aspekte

Die Entwicklung der Mannschaft in der Vorrunde nach dem völlig verkorksten Start, dem 2:10 beim FC Freier Grund, stimmt Trainer Daniel Morillo Rigau optimistisch, denn eigentlich hatte er nicht viel anderes erwartet. Morillo Rigau: „Einige Trainer haben uns zwar weiter vorne gesehen. Aber mir war bewusst, dass es schwer wird und dass wir gegen den Abstieg spielen werden. Man muss einfach sehen, dass einige Spieler bis vor knapp zwei Jahren noch in der Kreisliga B gespielt haben.“

Dazu mussten wichtige Spieler wegen Verletzungen ersetzt werden. „Ich muss schon sagen, dass meine Mannschaft es trotz der Ausfälle gut hinbekommen hat. Besonders freut mich auch, dass die Stimmung in der Mannschaft trotz des Tabellenstandes immer sehr gut geblieben ist. Nach zwei Aufstiegen in Folge mussten einige Spieler erstmal wieder das Verlieren lernen. Das ist gar nicht so einfach. Aber das ist ihnen mit der Zeit gut gelungen.“

Die negativen Aspekte

Für Morillo Rigau ist das ganz klar: „Uns hat es an Konstanz gefehlt. Guten Spielen folgten immer wieder schwache Spiele. Leider haben wir auch in guten Spielen zu wenig Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor gehabt. Außerdem haben wir mit 41 zu viele Gegentore kassiert. Wir müssen daran arbeiten, dass in entscheidenden Situationen das Selbstverständnis aus den Aufstiegsjahren zurückkommt.“

Der Kader

Beim FC Hilchenbach schlug das Verletzungspech gnadenlos zu. Auch das ist natürlich ein Grund für den schwachen Tabellenplatz. Morillo Rigau: „Mit Nico Theusner, Murat Yazar und Luc Otto fallen drei Spieler wegen eines Kreuzbandrisses aus. Auch Pascal Krömpel fehlte lange wegen einer Schambeinentzündung. Er steigt langsam wieder ins Training ein. Insgesamt bin ich optimistisch, dass es in der Rückrunde besser wird.“

Die Winterpause

Bei drei Hallenturnieren ist der FCH dabei. Am vergangenen Wochenende belegte Hilchenbach beim Steiner Cup des FC Eiserfeld am Giersberg Platz zwei hinter dem Bezirksliga-Spitzenreiter TSV Weißtal. Am Freitag geht es zum Schulze-Cup in Wilnsdorf. Es folgt noch ein Turnier. „Eigentlich ist mir das etwas zu viel. Aber die jungen Spieler wollen gerne in der Halle spielen“, so Morillo Rigau. Am kommenden Sonntag beginnt die Vorbereitung auf die Rückrunde. Testspiele gibt es gegen Landesligist Germania Salchendorf, Bezirksligist VfL Bad Berleburg sowie die A-Kreisligisten FC Lennestadt II und SG Finnentrop/Bamenohl II aus dem Kreis Olpe.

Die Ziele

„Unser Saisonziel ist ganz klar der Klassenerhalt“, so Morilo Rigau. Er sei sich auch sicher, dass seine Mannschaft den Klassenerhalt packen werde. Aber, so betont Morillo Rigau: „Ich glaube, dass es bis zum letzten Spieltag einen heißen Kampf um den Klassenerhalt geben wird.“