Friedrichroda. Friedrichroda begeht Fest zwischen den Jahren. Bürgermeister Thomas Klöppel zieht Bilanz. Kurort verzeichnet steigende Übernachtungszahlen.

In Friedrichrodas Innenstadt herrscht vor Silvester geschäftiges Treiben. Dafür sorgt am Freitag und Samstag, 29./30. Dezember, das Fest zwischen den Jahren. Trubel, Marktstände und Bühnenprogramm tragen zur Kurzweil bei. Am Samstag ab 13 Uhr soll bei Plus-Temperaturen ein Eisbildhauer in Aktion zu erleben sein.