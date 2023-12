Braunschweig. Eintrachts U19-Fußballer schenken dem VfL Osnabrück pünktlich zu Weihnachten ihren ersten Sieg in der laufenden Spielzeit.

Da waren die U19-Fußballer von Eintracht Braunschweig wohl drei Minuten zu früh in der Winterpause: Nach einem schlechten Spiel gegen Bundesliga-Schlusslicht VfL Osnabrück sollte zumindest ein Punkt gerettet werden, doch in der Nachspielzeit kassierten die Löwen doch noch das 1:2. Eine Niederlage zum Jahresabschluss.

Dabei war man eigentlich erstmals in dieser Saison als Favorit in die Partie gegangen – der VfL reiste immerhin ohne Saisonsieg nach Braunschweig. Doch Eintrachts Trainer Jonas Stephan warnte vor den Osnabrückern, bei denen es in den vergangenen Wochen an Glück und nicht unbedingt an fußballerischer Qualität gefehlt hatte. Im Vorfeld des Spiels hatte er deswegen auch seinen Spielern einen Zusammenschnitt von zahlreichen Torchancen des Gegners präsentiert.

Und tatsächlich war von der Rollenverteilung im Spiel nicht viel zu sehen. Da der Kunstrasenplatz im NLZ weiterhin gesperrt ist, musste auch am vergangenen Wochenende wieder auf dem holprigen Rasenplatz gespielt werden. Damit kamen die Löwen nicht wirklich klar, immer wieder versprang der Ball. Und plötzlich lagen die Gastgeber auch noch zurück: Bei einem Freistoß aus dem Halbfeld waren die Eintracht-Spieler nicht aufmerksam genug, wodurch Bernd Riesselmann einköpfen konnte (23.).

Halbzeitwechsel zeigen bei Eintracht Braunschweig sofort Wirkung

Zur Halbzeit musste Stephan also reagieren, brachte unter anderem mit Ole Backfisch und Oliwier Bosacki neue Kräfte. Und Letzterer sollte direkt Wirkung zeigen. Nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung traf Bosacki nach schöner Vorarbeit von Sturmpartner Kacper Szczerba (51.).

Daraufhin entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. „Das Spiel hätte in beide Richtungen kippen können“, erzählte Stephan. Doch ein Torerfolg war lange Zeit keinem der beiden Mannschaften vergönnt. Die offizielle Spielzeit war bereits rum, als Osnabrück doch nochmal vor das gegnerische Tor kam. Eintracht hatte den Ball in der eigenen Offensive zu einfach hergegeben, aus dem Konter heraus knallte Ismail Badije den Ball von der Strafraumkante in die Maschen (90+1.).

„Enttäuschende“ Leistung von der U19

In den letzten Minuten des Jahres kassierte Eintracht also noch den entscheidenden Gegentreffer. Zwar hatten die Löwen daraufhin selbst noch eine Möglichkeit, einen Punkt zu ergattern, doch die Chance blieb ungenutzt. Der Punkt wäre laut Stephan zwar gerecht gewesen, mehr aber definitiv nicht: „Wir haben es nicht verdient, dieses Spiel zu gewinnen. Es war schon sehr enttäuschend, was wir da geleistet haben“, wurde er nach der Partie deutlich. Vor allem an Sprints und der Präsenz in den Zweikämpfen hätte es gemangelt.

Immerhin hat die Mannschaft nun etwas Zeit, um die bittere Niederlage zu vergessen. Über Weihnachten bekommt die Mannschaft erst einmal frei, danach gibt es einen Laufplan, der eingehalten muss. Anfang nächsten Jahres beginnt dann die Vorbereitung auf die Rückrunde.

Tore: 0:1 Riesselmann (23.), 1:1 Bosacki (51.), 1:2 Badije (90+1.).

Eintracht: Strauch – Soetebeer, Root, Hoßbach, Schlothauer – Borsum, El-Haj (80. Yotasong Deguim), Hüneburg, Karepi (46. Bosacki), Grobauer (46. Backfisch) – Szczerba.