Hochwassernotgemeinschaft Rhein (HWNG) tagte in Rees. Niederländer mit dabei. Neues Deichschutz-Szenario bei Bislich vorgestellt

„Passend zur diesjährigen Mitgliederversammlung hat uns der Rhein ein, wenn auch nur kleines, Hochwasser mitgebracht. Es mahnt uns alle daran, nicht in ‚Hochwasser-Demenz‘ zu verfallen, sondern die Hochwasservorsorge in allen Bereichen vehement voranzutreiben!“ So begrüßte die 2022 neu gewählte Vereinsvorsitzende Ulrike Franzke, Vorständin der Stadtentwässerungsbetriebe Köln (StEB Köln), die Mitglieder der Hochwassernotgemeinschaft Rhein (HWNG) zur jährlichen Versammlung, die jetzt in Rees stattfand.

Bürgermeister Sebastian Hense erinnerte in seiner Begrüßung an den Grundsatz „Oberlieger schützt Unterlieger“. Da sei keine Floskel, betonte Hense mit Blick auf die Niederlande. Dabei handele es sich um die grenzüberschreitende deutsch-niederländische Verantwortung, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und gemeinsam im Hochwasserschutzes zu arbeiten. Hense: „Wasser stoppt nicht an der Grenze“.

Vortrag über Zusammenarbeit

Rees war vor rund 30 Jahren stark vom Weihnachtshochwasserbetroffen, auf das bereits 1995 die nächste große Flut folgte. Beide Ereignisse gaben nicht nur Anlass zur Gründung der HWNG, sondern rückten auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit für einen besseren Hochwasserschutz zwischen Deutschland und den Niederlanden in den Fokus. „Wir müssen Hochwasserschutz gemeinsam denken und leben“, betonte Artur Bowkun, Referat Hochwasserschutz im Ministerium Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein Westfalen (MUNV), im Rahmen seines Vortrages über die deutsch-niederländische Zusammenarbeit.

Nur länderübergreifender Hochwasserschutz sei zielführend. Seit 1997 setzen sich die Niederlande und Deutschland in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe für einen besseren Schutz ein. Beide Länder haben am Niederrhein gemeinsame grenzüberschreitende Deichringe. Bezüglich des Überflutungsrisikos sind die Länder damit abhängig voneinander.

100 zusätzliche Stellen

Mehrmals im Jahr tauschen sich Bezirksregierungen, Ministerien, Deichverbände und weitere Akteure zu bestimmten Themen wie etwa dem Krisenmanagement im Maas-Gebiet aus. Bowkun hob die Wichtigkeit gemeinsamer Hochwasserübungen hervor – die nächste ist für 2024 geplant. Kees Jan Leuvenink, Waterschap Rijn en IJssel, betonte die gute Zusammenarbeit mit Deutschland.

Leuvenik stellte eine neue Animation für ein Deichbruch-Szenario bei Bislich vor. Dieses werde in der Arbeitsgruppe analysiert. In Vertretung für Dr. Fabian Gier, Leiter des Referats Hochwasserschutz im MUNV, informierte Bowkun auch über den Umsetzungsstand des Zehn-Punkte-Arbeitsplans „Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels“ in Nordrhein-Westfalen, der nach der Hochwasserkatastrophe 2021 ins Leben gerufen wurde. Zur schnellen Umsetzung habe das Land rund 100 zusätzliche Stellen geschaffen.

Die Mitgliederversammlung der Hochwassernotgemeinschaft fand jetzt in Rees statt. © NRZ

Mit den gestern gemessenen 7,40 bei sinkender Tendenz ist es ein Hochwasser zum Üben, das keine Reeserin und keinen Reeser nervös werden lässt Sebastian Hense, Bürgermeister von Rees