Berlin. Auf dem Verbraucherportal des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit wurde eine Warnung zu Chips veröffentlicht.

Am Freitagabend wurde auf dem Verbraucherportal des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit eine Warnung veröffentlicht: In dem Produkt „Hot Chip Challenge“ seien stark schwankende und teilweise extrem hohe Gehalte an Capsaicin festgestellt worden. Der Stoff stammt aus Chilischoten. Daraufhin wurden mehrere Chargen mitextrem scharfen Chips wegen Gesundheitsgefahren zurückgerufen.