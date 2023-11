Berlin. Die Gewinnchancen beim „normalen“ Lotto sind gering. Bei der spanischen Weihnachtslotterie steht die Chance dagegen bei 1 zu 100.000.

„El Gordo“ heißt aus dem Spanischen übersetzt „Der Dicke“ - und genau so lässt sich der Hauptgewinn der legendären spanischen Weihnachtslotterie wohl am besten beschreiben: In rund 50 Tagen findet die jährliche Ziehung der Lottolose in Spanien statt, bei der insgesamt mehrere Milliarden Euro verlost werden.