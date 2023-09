Winterwelt in der Autostadt: Eisfläche, Schneewelt und viel mehr

Ein stimmungsvolles Winterwunderland erleben die Gäste der Wolfsburger Autostadtvom 8. Dezember bis zum 7. Januar: Der Themenpark verwandelt sich für einen Monat in eine Winterwelt mit 24 dekorierten Buden, 4000 Quadratmetern Eisfläche sowie einer Schneewelt für Kinder, heißt es in einer Mitteilung des Freizeitparks.

Ein historisches Kinderkarussell und erstmals ein Kettenflieger ergänzen das winterliche Angebot. Für weihnachtliche Stimmung sorgt ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum. Spannend wird es bei den Krimilesungen am 14. und 21. Dezember um 20 Uhr mit dem Schauspieler Roland Kalweit, die ab 28. Oktober unter www.autostadt.de/winter buchbar sind.

Das bietet das Winterwunderland in der Autostadt Wolfsburg

Für Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren bietet die Schneewelt auf 1100 Quadratmetern jede Menge Platz zum Rodeln, Schneemannbauen und Toben. Foto: Lennard Kugeler / Autostadt

„So vielfältig wie die Autostadt ist auch unsere Winterwelt: Mit einer Eisfläche für Sportbegeisterte, einer Schneewelt für kleine Entdeckerinnen und Entdecker sowie einem kulinarischen Angebot für Feinschmecker. Wir präsentieren damit den zauberhaften Charakter des Winters in all seinen Facetten – vielleicht besonders wichtig in einer so unruhigen Zeit“, wird Armin Maus, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt, in einer Mitteilung zitiert. Und Marco Schubert, Mitglied der Geschäftsführung der Autostadt, ergänzt: „Die Autostadt ist das ganze Jahr über einen Besuch wert – vor allem auch in der kalten Jahreszeit. Denn mit unserer Winterwelt bescheren wir unvergessliche Momente in einer festlich-freudigen Atmosphäre.“

24 Buden auf dem Wintermarkt in der Wolfsburger Autostadt

Auf dem Wintermarkt mit insgesamt 24 Buden erwarten die Gäste Inspirationen für Weihnachtsgeschenke und ausgewählte Deko-Artikel. Auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz: Bratwurst, kräftiger Eintopf, deftige Käsespätzle, Pilzpfanne mit Knoblauchcreme und Pulled-Beef-Burger sowie süße Mehlspeisen, Glühwein und vieles mehr sorgen für eine große Auswahl. Beim Hüttenzauber können Besucherinnen und Besucher mit Feuerzangenbowle und Après-Ski-Hits feiern und gemeinsam mit Freunden, Familie oder Kolleginnen und Kollegen den Abend ausklingen lassen.

Die 4000 Quadratmeter große Eisfläche in der Autostadt bietet genügend Platz zum Schlittschuhlaufen Foto: Roland Hermstein / Autostadt

Eisstockschießen, Disco, Schneewelt und Kinderkarussell

Die 4000 Quadratmeter große Eisfläche bietet genügend Platz zum Schlittschuhlaufen. Wer es lieber ruhiger mag, kann sich beim Eisstockschießen – ganz ohne Voranmeldung – ausprobieren. Sonntags bis donnerstags immer von 16.30 bis 19.30 Uhr verwandelt sich die Eisfläche in eine Outdoor-Disco mit Live-DJ und wechselnden Beats. Schlittschuhe für die Eisfläche können mitgebracht oder spontan vor Ort für vier Euro ausgeliehen werden.





Für Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren bietet die Schneewelt auf 1100 Quadratmetern jede Menge Platz zum Rodeln, Schneemannbauen und Toben. Leuchtende Augen bekommen sie zudem bei einer Fahrt auf dem historischen Karussell aus dem Jahr 1965 am Kunden-Center. Neu in diesem Jahr ist das Kettenkarussell für Kinder ab acht Jahren.

Auch Eisstockschießen wird in Winter in der Wolfsburger Autostadt angeboten. Foto: Lennard Kugeler / Autostadt

Das sind die Öffnungszeiten der Winterwelt in der Autostadt

Eisfläche: Montag bis Sonntag 10 bis 22 Uhr.

Schneewelt: 12 bis 20 Uhr.

Wintermarktbuden: 14 bis 22 Uhr (Samstag und Sonntag ab 12 Uhr)

Eisdisco: Sonntag bis Donnerstag 16.30 bis 19.30 Uhr (keine Eisdisco am 25. Dezember).