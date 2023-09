Wolfenbüttel Der Grund für den Ausfall des Netzes in Wolfenbüttel-Halchter: An einer Brücke zwischen Linden und Halchter machte sich ein Unbekannter zu schaffen.

Netzausfall in Halchter: Die Zeit des Ausfalls war zum Glück nur kurz. Ursache waren Löcher in der Telefonleitung. (Symbolbild).

Netzausfall Halchter: Unbekannter bohrt Löcher in Telekomleitung

Zwei gebohrte Löcher an einer oberirdisch liegenden Telefonleitung waren der Grund für einen Ausfall des Netzes für Telekomkunden in Wolfenbüttel-Halchter zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Unbekannter die Löcher im Bereich der Landstraße L 495 in Höhe der Brücke zwischen den Stadtteilen Linden und Halchter gebohrt.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können.

E-Bikes in Wolfenbüttel gestohlen

Unbekannte Täter stahlen am Freitag, zwischen 12.15 und 14.15 Uhr ein E-Bike, das gesichert in der Mühlenstraße abgestellt war. Bei dem Rad handelt es sich um ein graues Modell der Marke Kalkhoff im Wert von circa 2.800 Euro. Besonderheit sei eine große, weiße Klingel am Fahrradlenker.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es am Freitagnachmittag zwischen 14.55 Uhr und 18.05 Uhr in der Straße Neuer Weg in Wolfenbüttel. Ein E-Bike, das sich ungesichert auf einem Hinterhof eines Geschäftes befand, wurde durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein blaues E-Bike der Marke Winora im Wert von circa 2.500 Euro. Besonderheiten seien ein erhöhter Fahrradlenker, Fahrradkorb (Contec) sowie ein Aufkleber/Aufschrift „von HENZE“.

Sachdienliche Hinweise zum Verbleib der E-Bikes nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330 entgegen.