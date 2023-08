Allersee: Abende im „schönsten Kinosaal der Stadt“ kommen an

Wolfsburg. Kino in lauer Sommernacht bei kühlen Getränken und Popcorn. Die Cineasten kamen am Allersee voll auf ihre Kosten.

Eine Decke unter dem Arm, Regenzeug für den Fall der Fälle, Hunger auf Popcorn und Currywurst und in jedem Fall auf einen guten Streifen unter freiem Himmel: Das brachten Freitag und Samstag zig Cineasten mit, die zum Freiluftkino am Allersee-Nordufer strömten. Die Stimmung war bestens, auch ein Guss von oben konnte die Kinofans nicht vertreiben.

Wer es verpasst hat, bekommt kommendes Wochenende noch eine Chance

Im Programm liefen „Super Mario Bros. Film“ und .„Black Panther: Wakanda Forever.“ Am Freitag, 25. August geht es mit „Manta Manta: Zwoter Teil“ weiter. Und zum Abschluss gibt’s am 26. August den Science-Fiction-Film „Avatar: The Way Of Water“.

Das Strandkino hat sich im dritten Jahr schon gut herumgesprochen. Die Kinosessel unter freiem Himmel sind gut besetzt. Foto: Helge Landmann / regios24

Super erfreut zeigte sich Frank Hitzschke von der WMG. Die Freiluftveranstaltung im „schönsten Kinosaal der Stadt“ gehe nun schon in die dritte Runde. Gestartet wurde sie 2021 unter Corona-Bedingungen. Vergangenes Jahr wurde sie teilweise von einem Unwetter ertränkt. „Diesmal passt bisher alles“, so der Macher von der Wolfsburger Wirtschafts- und Marketinggesellschaft am Sonntag. „Jetzt hoffen wir, dass der Sommer noch ein bisschen bleibt und es nächstes Wochenende nochmal ein schönes Strandkino gibt. Es spricht sich immer mehr rum.“ Der Eintritt ist frei.