Deshalb war das NDR-Fernsehen in Grasleben

Es ist das letzte Bergwerk Niedersachsens, das noch in Betrieb ist: das Steinsalzwerk Braunschweig-Lüneburg in Grasleben. Für das NDR-Magazin „Die Nordreportage“ ist ein Kamerateam unter Tage gegangen und hat die Menschen begleitet, die dort arbeiten und täglich vor neuen Herausforderungen stehen, berichtet der NDR in einer Pressemitteilung.

Noch 70 Bergleute arbeiten demnach in dem Steinsalzwerk. Bis zu einer Million Tonnen Salz pro Jahr würden hier gewonnen. Dabei sei das wichtigste Utensil für die Bergleute eine Metallbox in Größe eines Schuhkartons – denn hierin befinde sich ihr sogenannter Sauerstoffselbstretter, ein Atemschutzgerät mit Drucksauerstoff. Im Notfall sichere er das Überleben. Denn die Arbeit ist extrem, heißt es in der Mitteilung. Einige Tausend Tonnen Salz pro Tag würden per Sprengung freigelegt und mit riesigen Radladern, die mit fast 500 PS ausgestattet seien, abtransportiert.

Das Kamerateam begleitet die verschiedenen Arbeitsschritte an einem der tiefsten Arbeitsplätze in Niedersachsen, erklärt der NDR weiter.

Die Reportage über das Steinsalzwerk ist der Mitteilung zufolge am Mittwoch, 23. August, unter dem Titel „Die Nordreportage: Einsatz unter Tage – Sprengen, Bohren, Dunkelheit“ ab 18.15 Uhr im NDR Fernsehen zu sehen.

Alle aktuellen Folgen der „Nordreportage“ sind unter www.NDR.de/fernsehen/sendungen/die_nordreportage abrufbar.