Literaturfest Salzgitter

Monika Peetz: 1. September, 19.30 Uhr, Vorverkauf 10 Euro, Abendkasse 12 Euro.

Arno Frank: 2. September, 19.30 Uhr, Vorverkauf 10 Euro, Abendkasse 12 Euro.

Theater ex libris: 3. September, 17 Uhr, für Kinder ab 10 Jahre, Vorverkauf 12 Euro, Abendkasse 14 Euro.

Sybille Hein: 9. September, 19.30 Uhr, Vorverkauf 12 Euro, Abendkasse 14 Euro.

Suzanne von Borsody: 10. September, 18 Uhr, Kooperationsveranstaltung mit „Kultur vom Amt“, Vorverkauf 18 Euro, Abendkasse 24 Euro.

Wo? Kniestedter Kirche, Braunschweiger Str. 133, 38259 Salzgitter-Bad

Gebührenfreie Vorverkaufsstellen: Buchhandlung im Ärztehaus in Lebenstedt, Buchhandlung Kiefer in Lebenstedt, Buchhandlung Lesezeichen in Salzgitter-Bad.

Kartenreservierung und Information: Literaturbüro im Fachdienst Kultur der Stadt Salzgitter,

Telefonnummer 05341/839-3752, E-Mail: literaturbuero@stadt.salzgitter.de .