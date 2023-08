Bei der Kollision von zwei PKW sind am Samstag auf der "Hohenroder Spinne" südlich von Salzgitter-Bad drei Menschen verletzt worden.

Schwerer Unfall Autos kollidieren auf „Hohenroder Spinne“ in Salzgitter

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Hohenroder Spinne sind am Samstagvormittag insgesamt drei Personen verletzt worden. Es kam vereinzelt zu Verkehrseinschränkungen.

Gegen 11.45 wurden Rettungskräfte zu einem schweren Verkehrsunfall auf die „Hohenroder Spinne“ in der Überleitung zur Bundesstraße 248 alarmiert. Wie die Polizei vor Ort erklärt, stießen dabei insgesamt zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammen. Laut Polizei wollte ein silberner Mercedes die Kreuzung aus Fahrtrichtung Salzgitter-Bad überfahren, missachtete das Stoppschild und übersah dabei einen dunklen Skoda, der in Richtung Hohenrode. Beide Autos kollidierten, wodurch insgesamt drei Personen verletzt wurden. Bereits in den vergangenen Jahren kam es auf diesem Teilstück immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen.

Die verletzten Insassen kamen in nahegelegene Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Vereinzelt kam es zu Einschränkungen auf der Überleitung zur Bundesstraße 248. Nach rund einer Stunde konnte der Kreuzungsbereich freigegeben werden. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst auch die Berufsfeuerwehr Salzgitter und die Freiwilligen Feuerwehren aus Hohenrode und Gitter.

Mehr Blaulicht-News aus unserer Region