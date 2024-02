Berlin. Das Festgeld der schwedischen Bank Klarna bietet attraktive Zinsen – wie gut ist der Deal? Wir haben das Festgeld+ im Finanzcheck.

Die schwedische Direktbank Klarna bietet für Anleger ein Tagesgeld und das Festgeld+ an

Die Zinsen von Klarna sind für mehrjährige Anlagen attraktiver als bei mancher deutscher Bank

Wir haben uns die Konditionen und Erfahrungen zum Festgeld+ genauer angeschaut

Statt mehr gibt es bei vielen Banken für ein neues Festgeld oder Tagesgeld tendenziell weniger Zinsen. Auch für das Festgeld+ von Klarna * gibt es längst nicht mehr über vier Prozent Zinsen. Innerhalb der vergangenen beiden Monate hatte die schwedische Direktbank die Zinsen mehrfach angepasst – und sie ist damit nicht allein. In unserem Finanzratgeber zum Fest- und Tagesgeld berichten wir aktuell regelmäßig über sinkende Zinsen bei der Geldanlage. Derzeit findet man noch attraktive Angebote für ein Fest- oder Tagesgeld – doch die Luft wird dünner.

Festgeld von Klarna: Zinsen im Sinkflug – wie viel gibt es für Neukunden?

Der erste Blick auf die Konditionen zeigt: Die höchsten Zinsen gibt es bei einer Laufzeit zwischen 12 und 18 Monaten. Tendenziell verzinsen viele Banken die kurz- bis mittelfristigen Laufzeiten aktuell am besten. Der Vorteil hier: Anleger kommen schneller wieder an ihr Geld. Im Unterschied zum Tagesgeld kommt man in dieser Zeit nicht an sein Erspartes ran. Im Folgenden haben wir die Zinssätze nach Jahren aufgelistet. Klarna verzinst bei Anlagen von mehr als einem Jahr jährlich. Bei kürzeren Anlagezeiten erfolgt die Zinsauszahlung zum Laufzeitende.

Laufzeit Zinsen für das Festgeld+* 6 Monate 3,45 % 12 Monate 3,75 % 18 Monate 3,80 % 24 Monate 3,75 % 36 Monate 3,75 % 48 Monate 3,70 %

Die Zinsen erreichen bei allen Laufzeiten nicht mehr die Vier-Prozent-Marke. Auch das Festgeld der CA Consumer Finance * oder das der J&T Direktbank * wird bei einjähriger Laufzeit nur noch mit 3,90 Prozent verzinst. Angebote mit vier Prozent Zinsen oder mehr sind rar. Dazu zählt das Festgeld in US-Dollar der pbb direkt * oder die Guthabenzinsen der Broker Trade Republic und Scalable Capital. Noch mehr Alternativen zum Festgeld von Klarna zeigt unser folgender Vergleichsrechner:

Geben Sie den gewünschten Anlagebetrag und die Laufzeit ein und schon sucht der Rechner die passenden Angebote heraus. Optional kann man noch nach Einlagensicherung und Ratingbewertung filtern lassen. Die Tester der Stiftung Warentest empfehlen ausschließlich Ländern mit einem Ratingscore von AA und AAA für die Geldanalge. Schweden wird von Moody's, Fitch und Standard & Poor's mit AAA, Aaa sowie AAA bewertet und wird damit wie Deutschland oder auch Dänemark mit höchster Bonität ausgezeichnet.

Was sind Ratingagenturen?

Ratingagenturen sind Firmen. Sie bewerten, wie sicher es ist, Geld an Länder, Städte, Firmen oder für Finanzprojekte zu verleihen. Sie geben Noten, die „Ratings“ genannt werden, damit Investoren besser entscheiden können, wo sie ihr Geld anlegen. Bekannte Ratingagenturen sind Standard & Poor’s (S&P), Moody’s und Fitch Ratings. Diese Agenturen haben einen großen Einfluss, weil sie beeinflussen, wie viel Zinsen jemand zahlen muss, wenn er sich Geld leiht.

Ein gutes Rating kann Vertrauen in die Wirtschaft eines Landes und seine Banken schaffen. Wenn Ratingagenturen einem Land oder seinen Banken ein gutes Rating geben, kann das bedeuten, dass das Risiko einer Bankpleite geringer ist. Das kann das Vertrauen der Menschen in die Sicherheit ihrer Einlagen stärken.

Festgeld in Schweden: Wie sicher sind die Ersparnisse bei Klarna?

Das Festgeld von Klarna ist über den schwedischen Einlagensicherungsfonds abgesichert. Im Falle einer Insolvenz sind die Ersparnisse bis zu einem Betrag von 100.000 Euro (1.050.000 SEK) pro Kunde über den schwedischen Staat abgesichert. Das entspricht der Einlagensicherung in Deutschland und den meisten anderen EU-Staaten. Zu beachten ist der Wechselkurs der schwedischen Krone in Euro. Im Insolvenzfall sind die 1.050.000 SEK die Grundlage für die Entschädigung. Von Ratingagenturen wird Schweden eine hohe Bonität zugesprochen – das Risiko ist somit gering einzuschätzen.

Statt Festgeld von Klarna: Deutsche Direktbank bietet auch über vier Prozent Zinsen

Wer trotzdem auf Nummer sicher gehen möchte, findet mittlerweile auch bei deutschen Banken vergleichbare Konditionen. Wir stellen einige der oben genannten Alternativen zu Klarna genauer vor:

Das Festgeld bei der pbb direkt* kann ab zwölf Monate angelegt werden. Maximal ist eine Anlagezeit von zehn Jahren möglich . Mitte 2023 hatte die Bank ihre Zinsen für das Festgeld erhöht und zählt damit zu den aktuell attraktivsten Anbietern am Markt. Die pbbdirekt – ehemals Deutsche Pfandbriefbank – hat ihren Sitz in Garching (Bayern). Eine Besonderheit ist das 10-jährige Festgeld der pbb direkt. Nur wenige Banken bieten aktuell Zinsen für eine so lange Laufzeit.

Lesen Sie hier: So leicht erhalten Sie 100 Euro Zinsen im Jahr für Ihr Festgeld und Tagesgeld.

Ebenfalls ihren Sitz in Deutschland hat die Santander Consumer Bank. Das Festgeld gibt es bei der Santander als Sparbrief mit drei Prozent Zinsen* ab einer Geldeinlage von 2500 Euro. Sowohl die pbbdirekt als auch die Santander fallen unter die deutsche Einlagensicherung und bieten einen Kundenservice via Telefon oder sogar persönlich in einer Filiale vor Ort an. Die Kontoeröffnung funktioniert bei beiden vorstellten Alternativen einfach: Alle Konten können online eröffnet werden. Die Identifikation ist via PostIdent in einer Filiale oder per Video möglich.

Festgeld+* von Klarna pbbdirekt* Santander* Zinsen für 1 Jahr 3,75 % 3,50 Prozent 3,00 Prozent Sitz der Bank Schweden Deutschland Deutschland Mindesteinlage keine keine ab 2.500 Euro Kontoführung kostenlos kostenlos kostenlos Einlagensicherung In Schweden bis zu 1.050.000 SEK 100.000 Euro 100.000 Euro

Festgeld bei Klarna: Erfahrung von Kunden – die Top-Services im Überblick

Von Kundinnen und Kunden wird Klarna durchweg positiv bewertet. Mit die meisten Erfahrungen (über 188.000) wurden auf "Trustpilot" geteilt – einer Online-Bewertungsseite. Insgesamt kommt die Bank auf einen Schnitt von 3,9 von fünf möglichen Sternen. Wir haben uns einige Erfahrungswerte zum Festgeld angeschaut und in Pro und Contra unterteilt.

Positive Erfahrungen:

Banking-App: Viele Kunden schätzen in ihren Bewertungen die einfache Handhabung der Klarna-App und die unkomplizierte Abwicklung von Ein- und Auszahlungen

Viele Kunden schätzen in ihren Bewertungen die einfache Handhabung der Klarna-App und die unkomplizierte Abwicklung von Ein- und Auszahlungen Kundenservice: Positive Erfahrungen werden auch zum Klarna-Kundenservice geteilt – gelobt werden vor allem die schnelle und effiziente Bearbeitung von Anfragen.

Positive Erfahrungen werden auch zum Klarna-Kundenservice geteilt – gelobt werden vor allem die schnelle und effiziente Bearbeitung von Anfragen. Flexibilität: Die Möglichkeit – Zahlungen zu verschieben oder in Raten zu zahlen – wird von einigen Kunden als hilfreich empfunden.

Die Möglichkeit – Zahlungen zu verschieben oder in Raten zu zahlen – wird von einigen Kunden als hilfreich empfunden. Zuverlässigkeit: Die Zuverlässigkeit und die reibungslose Abwicklung von Transaktionen wird ebenfalls oft als positives Feedback genannt.

Negative Erfahrungen:

Kundenservice: Einige Kunden berichten von Schwierigkeiten beim Kontakt mit dem Kundenservice und bemängeln in ihren Beiträgen die unzureichenden Antworten auf ihre Anfragen.

Einige Kunden berichten von Schwierigkeiten beim Kontakt mit dem Kundenservice und bemängeln in ihren Beiträgen die unzureichenden Antworten auf ihre Anfragen. Technische Probleme: Kritik gibt es auch wegen technischer Probleme mit der Klarna-App und der Website.

Kritik gibt es auch wegen technischer Probleme mit der Klarna-App und der Website. Identifizierung: Einige Kunden berichten von Problemen bei der Identifizierung und Verifizierung für die Eröffnung des Festgeldkontos.

Einige Kunden berichten von Problemen bei der Identifizierung und Verifizierung für die Eröffnung des Festgeldkontos. Käuferschutz: Als negativ wird von einigen Kunden auch der mangelnde Käuferschutz und die unzureichende Unterstützung bei Problemen mit Händlern aufgefasst.

Als negativ wird von einigen Kunden auch der mangelnde Käuferschutz und die unzureichende Unterstützung bei Problemen mit Händlern aufgefasst. Datenschutz: Einige Kundenhaben Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes, insbesondere im Zusammenhang mit der Erfassung von Kontodaten.

Unsere Zusammenfassung basiert auf einer Auswahl von Bewertungen der Online-Bewertungsplattform "Trustpilot" und repräsentiert nicht die Gesamtheit aller Kundenmeinungen zu Klarna. Zudem sind Erfahrungswerte immer subjektiv und können nicht überprüft werden. Die Berichte können bei der Entscheidung für oder gegen ein Festgeldkonto aber als Orientierung dienen.

Festgeld rechtzeitig kündigen: Frist unbedingt beachten – die Vorgabe gilt bei Klarna

Unkompliziert funktioniert auch die Kündigung. Speziell beim Festgeld müssen jedoch die Kündigungsfristen beachtet werden. Bei Klarna muss diese für ein Festgeldkonto spätestens drei Tage vor Fälligkeit erfolgen. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit um den zu diesem Zeitpunkt gültigen Zinssatz. Bei der klassischen Festgeld-Variante kann die Kündigung auch telefonisch erfolgen. Bei allen genannten Angeboten fallen keine Gebühren für die Kontoeröffnung- und Schließung an.

