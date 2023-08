Salzgitter feiert: Aufbau des Cityfests ist in vollem Gang

Lebenstedt Am Freitag eröffnet das Cityfest in der Lebenstedter Innenstadt. Was dabei neu ist und was die Gäste erwartet, verraten wir hier.

Es wird gehämmert, geschraubt, geschleppt: Die Vorbereitungen für das Lebenstedter Cityfest von Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. August, laufen bereits auf Hochtouren! Der Rathausvorplatz verwandelt sich allmählich zum bunten Festplatz mit zahlreichen Fahrgeschäften. Mit dabei sind unter anderem der „Spider Jumper“, Autoscooter, das „Kindertraum Karussell“, Dosenwerfen, der Breakdancer und der Jaguar-Express.

Neu in diesem Jahr: Die Bühne, die zuletzt im Bereich der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK) stand, zieht um in die Chemnitzer Straße. Dieser Bereich der Stadt wird somit erstmals einbezogen. Die neue öffentliche Toilettenanlage in ebendieser Straße wird entgegen der ursprünglichen Planungen nicht pünktlichzum Cityfest fertig. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag mit. Hintergrund seien Lieferschwierigkeiten.

Lebenstedt: In der Chemnitzer Straße gibt es eine neue öffentliche Toilettenanlage. Zum Cityfest allerdings wird sie noch nicht freigegeben sein. Foto: Annika Bargmann / fmn

Mehr als 60 Fahrgeschäfte, Stände und Buden sind beim Cityfest in Lebenstedt dabei

„Die Party in der City“ lautet das diesjährige Motto der Werbegemeinschaft City Lebenstedt. Neben der riesigen Kirmes auf dem Rathausvorplatz werden zwei Bühnen mit vielfältigem Musikprogramm, ein Feuerwerk sowie zahlreiche Stände und Buden mit Essen und Getränken geboten.

„Wir hatten an der BLSK immer Beschwerden von Musikern und Gästen, weil die Karussells rundherum zu laut waren“, erklärt Jürgen Neumann, Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Nun wolle das Organisationsteam also versuchen, die Chemnitzer Straße mit in das riesige Fest einzubeziehen. Im Bereich des Café Carree wird die zweite Bühne stehen. „Dort können wir auch viel Unplugged auf der Bühne bieten. Wir werden zudem einige Bierzelt-Garnituren aufbauen, so dass die Zuhörer dort auch sitzen und die Musik ganz in Ruhe genießen können“, erklärt Neumann.

Auf dem Kunsthandwerker-Markt im Citytor-Center werden zudem zahlreiche Hobbykünstler ihre Produkte an allen drei Tagen präsentieren. Dort gibt es Socken, Taschen, Karten, Holzschmuck, Honig, Marmelade und vieles mehr.

Auf zwei Bühnen bietet das Cityfest in Lebenstedt jede Menge Musik und Unterhaltung

Am Monument gibt es zum Beispiel Mandeln, Cocktails, einen Imbisswagen und „Ungarische Spezialitäten“, am Europaplatz Pizza, Crepes oder Pommes, in den Blumentriften Poffertjes und Mandeln. Es sollte also für jeden Geschmack etwas dabei sein. Insgesamt hat die Werbegemeinschaft etwa 60 Beschicker verpflichtet. Einer der Höhepunkte des Festes soll wieder das große Feuerwerk sein, das am Freitagabend vom Rathausdach aus gezündet wird. Und: Der Sonntag, 20. August, ist verkaufsoffen. Das heißt, zahlreiche Geschäfte in der Lebenstedter Innenstadt werden von 13 bis 18 Uhr öffnen. Offiziell eröffnet wird das Cityfest übrigens am Freitag um 16.45 Uhr auf der großen Bühne am Monument.

“Don´t beat Bubu“ spielt beim Cityfest in Lebenstedt. (Archivfoto) Foto: Lars Landmann / regios24

Auf den zwei Bühnen präsentiert der Veranstalter an allen drei Tagen Musik und Unterhaltung. Mit dabei sind unter anderem „Don´t beat Bubu“, „Art of Mouth“, die „Phoenix Cheerleader“ des TSV Lesse, „Ablazed“, „Nite´n´Day“, „The Tangleheads“, „Irish Rovers“, „Two of us“ oder auch „The Beatles Connection“. Auch „DeaKs“ ist auf der Bühne am Monument dabei. Der etwas andere Keyboard-Sound verspricht einen kunterbunten Mix, bei dem sicher für alle etwas dabei ist. Eine dritte Bühne gibt es übrigens an der „Jever-Klause“, die während des Cityfestes zur eigenen großen Sause einlädt.

Das Cityfest

Die große Sause in der Lebenstedter Innenstadt findet von Freitag bis Samstag, 18. bis 20. August, statt.

Die offizielle Eröffnung ist für Freitag, 16.45 Uhr, auf der Bühne am Monument geplant. Später am Abend wird das große Feuerwerk gezündet.

Die beiden Bühnen stehen am Monument und in der Chemnitzer Straße (Café Carree).

Am Sonntag, 20. August, haben von 13 bis 18 Uhr viele Geschäfte in der Innenstadt geöffnet.

Die Öffnungszeiten der Kaufleute an den anderen Tagen: Freitag bis 18.30 Uhr, Samstag bis 18 Uhr

Öffnungszeiten der Stände: Freitag bis 23 Uhr (bei Bedarf bis 2 Uhr), Samstag bis 24 Uhr (bei Bedarf bis 2 Uhr), Sonntag bis 19 Uhr.

Auf der Bühne am Monument beginnt das Programm am Freitag um 16.45 Uhr mit der Eröffnung, anschließend wird dort Musik geboten. Am Samstag geht es dort um 11 Uhr los, die letzte Band beginnt dann um 21.30 Uhr. Am Sonntag ist der Start des Bühnenprogramms um 11 Uhr, die „Don´t beat Bubu“ tritt von 18 Uhr an auf, danach ist Schluss.

Auf der Bühne in der Chemnitzer Straße geht es am Freitag um 18 Uhr los, um 21 Uhr treten zum Abschluss „3 2 1 - Rakete“ auf. Am Samstag startet das Programm um 13 Uhr mit „Harvest“, zum Abschluss des Tages treten um 20 Uhr „Ray Ghiorgis & Friends“ auf. Start am Sonntag ist um 12 Uhr mit „Irish Rovers“, „The Beatles Connection“ beenden das Programm von 17.30 Uhr an.