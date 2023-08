Helmstedt: Traum-Tag für Helmfest-Fans und Wacken-Opfer

Running Order Helmfest 2023

Donnerstag, 3. August

16 bis 16.40 Uhr: The Lehrerband

17 bis 17.40 Uhr: Frantic Tornado

18 bis 18.40 Uhr: Frantic Disruption

19 bis 19.40 Uhr: Praise The Plague

20 bis 20.50 Uhr: Dezibel

21.10 bis 22.15 Uhr: Final Cry

22.35 bis 23.40 Uhr: Source 01 Rage

0.00 bis 0.45 Uhr: If Worlds Collide

Freitag, 4. August

14 bis 14.30 Uhr: Tempest

14.50 bis 15.25 Uhr: Seducer

15.45 bis 16.25Uhr: Skeliir

16.45 bis 17:25 Uhr: Headshot

17.45 bis 18:30 Uhr: King Leoric

18.50 bis 19.35 Uhr: Convictive

19.55 bis 20.40 Uhr: Terra Atlantica

21 bis 22 Uhr: Kambrium

22.25 bis 23.40 Uhr: Firewind

0.00 bis 0.45 Uhr: Bäd Influence

Samstag, 5. August

14 bis 14.30 Uhr: Morbid Approach

14.50 bis 15.25 Uhr: Maerer

15.45 bis 16.25 Uhr: Veil Of Ignorance abgesagt, dafür treten Eden Rider auf

16.45 bis 17.25 Uhr: Aeonblack

17.45 bis 18.30 Uhr: Odraedir

18.50 bis 19.35 Uhr: Nemoreus

19.55 bis 20.40 Uhr: A New Chapter

21 bis 22 Uhr: Eradicator

22.25 bis 23:40 Uhr: Illdisposed

0.00 bis 0.45 Uhr: Violand