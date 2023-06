Wolfsburg feiert 85. Geburtstag – das ist das Programm

Wolfsburg. 85 Jahre Wolfsburg: Am ersten Juli-Wochenende treten unter anderem Sportfreunde Stiller kostenlos in Wolfsburg auf. Eine Übersicht.

Die Stadt Wolfsburg feiert 85. Geburtstag – und das wird groß gefeiert! Vom 30. Juni bis 2. Juli findet das Festwochenende in der VW-Stadt statt. Alle Informationen über Konzerte, Programm und weitere Aktionen lesen Sie hier.

Wo wird der 85. Stadtgeburtstag in Wolfsburg gefeiert?

Der Stadtgeburtstag Wolfsburg wird am ersten Juli-Wochenende an mehreren Orten zelebriert.

Das Gelände der Volksbank Brawo – zwischen der Porschestraße 1 und 9 – wird zum Zentrum der Feierlichkeiten für den 85. Geburtstag der Stadt Wolfsburg. Durch die Abrissarbeiten auf dem Grundstück bietet der Wolfsburger Nordkopf erstmals Platz für mehrere tausend Gäste. Hier entsteht ein „kleines Festivalgelände“. Besucherinnen und Besucher können sich auf viele Schausteller freuen. Hauptbestandteil des Geländes wird die Brawo-City-Bühne sein.

Was ist das Programm beim 85. Geburtstag der Stadt Wolfsburg?

Der 85. Geburtstag startet am Freitag, 30. Juni, um 17 Uhr mit einem Gottesdienst von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen im Planetarium. Ab 17.30 Uhr spielt das Philharmonic Volkswagen Orchestra auf der Brawo-City-Bühne. Im Anschluss um 20.30 Uhr gibt es dort die One Night With Abba. Wer keine Lust auf Gottesdienst oder Konzerte hat, kann bis 21 Uhr durch die Stadt bummeln, das Late Night Shopping geht bis 21 Uhr.

In der Städtischen Galerie können Interessierte von 18 bis 24 Uhr die Kunstausstellung und Performance „We care“ besuchen. Im Scharoun-Theater beginnt der Empfang für geladene Gäste um 18 Uhr.

Wolfsburg wird 85: Das Programm zum Stadtgeburtstag am Samstag

Am Samstag, 1. Juli, geht es mit einem vollen Programm weiter. An mehreren Orten der Stadt gibt es verschiedene Attraktionen.

Von 10 bis 16 Uhr findet das Treffen der Akku-Racer auf dem Vorplatz des Phaenos statt. Von 11 bis 17 Uhr geht es mit der Ehrenamtsbörse auf der Porschestraße weiter. Interessierte können sich über die ehrenamtliche Arbeit von mehr als 30 verschiedenen Wolfsburger Vereinen und Institutionen informieren. Dort befindet sich von 11 bis 18 Uhr auch die Info-Meile. Verschiedene Wolfsburger Institutionen sind dann mit Info-Ständen und Mitmachaktionen vertreten. Unter anderem können sich Besuchende auf ein Kinderrodeo, eine 360-Grad-Foto-Bühne, Hüpfburgen sowie einen Überschlag-Simulator freuen. Am Beginn der südlichen Porschestraße präsentiert der 1. Käfer-Club Wolfsburg in einer Sonderausstellung Volkswagen-Käfer-Modelle.

Um 9 Uhr beginnt das Volkswagen Classic Tour 2023. Insgesamt 190 Mitarbeitende der Volkswagen AG sind am Samstag am Start. Auf Einladung von Volkswagen-Chef Thomas Schäfer und seinem Vorstandsteam gehe es für die Teilnehmenden rund 150 Kilometer rund um die VW-Stadt.

Auftritt zum 85. Geburtstag von Wolfsburg: Sportfreunde Stiller spielen auf der Brawo-City-Bühne

Ein weiterer Gottesdienst von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen findet um 17 Uhr statt. Das Highlight des Tages beginnt dann ab 20.30 Uhr. Dann treten Sportfreunde Stiller auf der Brawo-City-Bühne auf. Zuvor, ab 19.15 Uhr, heizt Singer-Songwriterin Shitney Beers dem Publikum ordentlich ein. Feierfreudige können noch von 21 bis 5 Uhr auf der Aftershow-Party im Hallenbad und Congress Park weiter tanzen.

Die Band Sportfreunde Stiller tritt beim 85. Stadtgeburtstag in Wolfsburg auf. Foto: Daniel Bockwoldt / picture alliance/dpa

Auch auf dem Hugo-Bork-Platz wird am Samstag einiges geboten. Um 11 Uhr wird die Festmeile mit einer Eröffnungsrede auf der Bühne unter dem Glasdach durch Oberbürgermeister Dennis Weilmann eröffnet. Von 11 bis 14 Uhr gibt es dann Jazz & more mit Saratoga Seven. Von 15.30 bis 15.45 Uhr präsentiert Cheesy Heaven Poledance und Aerial Hoop Akrobatik. Von 17 bis 19.15 Uhr spielt die XXXLutz Band.

Volles Programm zum Stadtgeburtstag in Wolfsburg auch im hallenbad und im Planetarium

Ein volles Programm gibt es auch an der Kleine Bühne vor der Sparkasse. Von 11.30 bis 12.30 Uhr spielt Doubassin Sanogo und Wapani. Der Chor Tendenz Positiv tritt von 13 bis 13.30 Uhr auf. Von 14 bis 14.30 Uhr zeigt die Tanzgruppe Folkloregruppe U Carrettu ihr Können. Von 15 bis 15.30 Uhr gehört die Bühne dann der Tanzgruppe Only Ladies Wolfsburg. Von 16 bis 17 Uhr tritt der Maritime Chor Wolfsburg auf. Das Tanz und Cheerleading Team des MTV Vorsfelde beendet von 17.30 bis 18 Uhr schließlich den Tag.

Auch im Hallenbad Wolfsburg wird ein buntes Rahmenprogramm geboten. Los geht es von 9.30 bis 10.30 Uhr mit einer kollektiven Sporteinheit. Danach können Besuchende von 11 bis 12.30 Uhr einem Impulsvortrag zum Thema „Be silent“ lauschen. Von 13 bis 15 Uhr findet ein gemeinschaftliches Picknick statt. Von 15.30 bis 17.30 Uhr planen die Veranstalter eine Podiumsdiskussion zum Thema Aktivismus. Der letzte Programmpunkt im Hallenbad findet von 18 bis 19.30 Uhr statt: gesellschaftskritisches Improvisationstheater.

Am Planetarium Wolfsburg können die Geburtstagsgäste von 20 bis 24 Uhr der Klanginstallation von Benjamin Heidersberger „Pentatonic Permutations live at the Planetarium“ lauschen.

Stadtgeburtstag Wolfsburg: Das Programm am Sonntag

Der Sonntag, 2. Juli, startet ab 10 Uhr mit einem Bürgerfrühstück auf dem Hugo-Bork-Platz. Von 10 bis 11.30 Uhr spielt dort dann auch das Stadtwerke Orchester. Von 12 bis 15 Uhr sorgt schließlich die Band Brazzo Brazzone für die musikalische Untermalung.

Zum Waldbaden im Hasselbachtal wird am Sonntag von 11 bis 13 Uhr in den Stadtwald eingeladen.

Im Jugendhaus Ost liest Vera Strauch von 16 bis 17.30 Uhr aus ihrem Buch „Unbequem“ vor. Von 18 bis 19.30 Uhr findet die Reflektion zum Festival statt. Filmreif wird es noch mal von 20 bis 22 Uhr, wenn der Film „Triangle of sadness“ vom Delphin-Palast Wolfsburg als Kinovorstellung gezeigt wird.

Sportfreunde Stiller in Wolfsburg: Alle Infos zum Konzert

Das Konzert von Sportfreunde Stiller am 1. Juli, um 20.30 Uhr ist für alle Besucherinnen und Besucher kostenlos. Peter, Flo und Rüde treten auf der Brawo-City-Bühne am Nordkopf auf.

Künstler stellen ihre Werke aus

Werke der Künstler Jens Heinrich und Benjamin Heidersberger sind jetzt im Rahmen des 85. Stadtgeburtstages im Service-Center unserer Zeitung in der Porschestraße zu haben. Zwei Heidersberger-Poster gibt es jetzt zum Sonderpreis von 40 Euro . Benjamin Heidersberger ist am Freitag, 30. Juni, auch selbst vor Ort. Heinrich ist am Freitag, 30. Juni ab 15 Uhr und am Samstag, 1. Juli, bis 15 Uhr vor Ort. Jens Heinrich hat eine exklusive Wolfsburg-Collage erstellt, die es im Service-Center anlässlich des Stadtgeburtstages zu kaufen gibt. Auch der Benefiz-Kalender für 2024 ist im exklusiven Vorverkauf zu haben.

Wie komme ich mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln zum Stadtgeburtstag Wolfsburg?

Dreh- und Angelpunkt des Geburtstags wird das Gelände der Volksbank Brawo sein (Porschestraße 1 - 9). Besucherinnen und Besucher, die mit dem Zug anreisen, können das kleine Festivalgelände zu Fuß über den Willy-Brandt-Platz und die Heßlinger Straße finden.

Aufgrund des Stadtgeburtstags wird der ZOB gesperrt und zum Hauptbahnhof verlegt. Das teilt die Wolfsburger Verkehrs-Gesellschaft (WVG) mit. Die Haltestellen „Rathaus“, „Mühlenpfad“, „C&A“ und „Imperial“ können in dem Zeitraum nicht angefahren werden. Alle WVG-Linien, ausgenommen der Werkverkehr, sind von der Umleitung betroffen, heißt es in der Mitteilung. Am Hauptbahnhof werden Ersatzhaltestellen mit den Bussteigbezeichnungen 1 bis 6 entsprechend des ZOB aufgestellt.

Stadteinwärts fahren die WVG-Linien nach der Haltestelle „Kaufhof“ direkt zum „Hauptbahnhof“ und von hier weiter zur Haltestelle „Stadtwerke“. Die Linien 211 und 227 bedienen die Haltestelle „Berufsschulzentrum“ in Richtung Bahnhof.

Stadtauswärts bedienen die WVG-Linien nach der Haltestelle „Stadtwerke“ den „Hauptbahnhof“ und fahren weiter über Haltestelle „Kaufhof“. Die Haltestelle „Berufsschulzentrum“ kann von den Linien 211 und 227 nicht bedient werden, dafür werden zusätzlich die Haltestellen „Schachtweg“ und „Tunnel West“ angefahren.

Die gültigen Fahrpläne während des Stadtgeburtstags und weitere Informationen finden Fahrgäste unter: www.wvg.de. Durch die Umleitung könne es zu Verspätungen kommen. Hierfür bittet die WVG um Verständnis.

Wolfsburg feiert 85. Geburtstag: Wo kann ich mit meinem Auto parken?

Wer mit dem Auto anreist, kann sich am Parkleitsystem in Wolfsburg orientieren. Es gibt sowohl Parkplätze direkt am Hauptbahnhof, als auch an der Rothenfelder Straße oder der Schillerstraße, zum Beispiel. Weitere Parkmöglichkeiten listet die Stadt auf ihrer Webseite auf.

