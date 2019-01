Französischer Komponist Michel Legrand mit 86 gestorben

Paris Der französische Komponist und dreifache Oscar-Preisträger Michel Legrand ist tot. Wie die Nachrichtenagentur AFP und andere französische Medien unter Berufung auf seinen Pressesprecher berichteten, starb der für seine Filmmusik berühmte Legrand in der Nacht zum Samstag im Alter von 86 Jahren in Paris. Für den Film-Song "The Windmills of Your Mind" von "Thomas Crown ist nicht zu fassen" mit Steve McQueen und Faye Dunaway und die Soundtracks zu "Sommer '42" und "Yentl" mit Barbra Streisand gewann der Franzose jeweils einen Oscar.

