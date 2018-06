ASB lädt zu Tag der offenen Tür

Barbis Der ASB-Kreisverband Northeim/Osterode lädt zum Tag der offenen Tür in das ASB-Sozialzentrum, Am Zoll 7/8, am kommenden Samstag, 16. Juni, in Barbis ein. Von 11 bis 16 Uhr können sich Jung und Alt ein Bild von der Rettungswache, der Tagespflege und der Ambulanten Pflege und den „Lebensrettern...