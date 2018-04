Dynamische Fahrgastinformation mit Satellitentechnik eingeführt

Fahrgäste, die an unbesetzten Stationen in die Züge der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) einsteigen möchten, werden ab sofort noch besser über Abfahrtszeiten informiert: Auf digitalen Anzeigegeräten erhalten sie via Satellit aktuelle „Echtzeit“-Angaben zu den nächsten Zugabfahrten und über...