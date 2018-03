Rechnung per Mail enthält Trojaner

Hannover In Mail-Postfächern landen derzeit massenhaft gefälschte Nachrichten mit angeblich unbezahlten Rechnungen des Bezahldienstes Klarna. Auch wenn teils der Name und sogar die Postadresse in der Mail stimmen, sollten Empfänger keinesfalls den Anhang öffnen, warnt das Landeskriminalamt Niedersachsen....