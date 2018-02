Dienstag-Ausgabe konnte nicht ausgeliefert werden: E-Paper und Homepage waren kostenlos nutzbar

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

aufgrund eines in der Nacht aufgetretenen technischen Defekts am Liefer-Lkw konnte bis auf wenige Exemplare im Einzelverkauf die gestrige Dienstag-Ausgabe des HarzKurier zunächst nicht von Braunschweig nach Osterode transportiert werden. Ab dem Mittag konnte dann ein Großteil der HK-Exemplare verteilt werden. Einige Zeitungen werden mit der heutigen Ausgabe zugestellt.

Um unseren Leserinnen und Lesern die aktuellen Nachrichten aus der Region, aus Niedersachsen und der Welt trotz der verspäteten Zustellung bieten zu können, haben wir am gestrigen Vormittag unsere Homepage www.harzkurier.de für 24 Stunden freigeschaltet und auch unseren E-Paper-Zugang unter https://epaper.harzkurier.de

kostenlos zur Verfügung gestellt.

Wir bitten um Verständnis!

HarzKurier Verlag GmbH

Bernd Spieß

Geschäftsführer