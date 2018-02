So sieht die Zukunft des Mobilfunks aus

In die Zukunft schauen: Messebesucher in Barcelona tauchen mit VR-Brillen in virtuelle Welten ein. Foto: Matthias Oesterle/dpa

Barcelona Künstliche Intelligenz in Handykameras, Radar- und 3D-Chips: Der Mobile World Congress in Barcelona ist der Mittelpunkt der mobilen Technikwelt. Ein Gang durch die Hallen.

Die größte Smartphone- und Mobilfunkmesse der Welt öffnet in Barcelona ihre Tore – und die katalanische Metropole zeigt dem Mobile World Congress (MWC) die kalte Schulter, jedenfalls wettermäßig. Statt Sonne und frühlingshaften Temperaturen, wie sie Messebesucher hier sonst genießen, wehte ein schneidender Wind bei frostigen acht Grad. Davon ungerührt präsentiert hier noch bis zum Donnerstag alles, was in der Branche Rang und Namen hat, seine Neuheiten. Ein Gang durch die Messehallen.

Neues von Android

Google zeigte Neuentwicklungen aus der Android-Welt, zum Beispiel erste Anwendungen von „ARCore“ – Googles neuer Plattform für digital „erweiterte“ Realität. Am Stand ließ sich etwa eine App von Porsche ausprobieren, mit der Nutzer ihr Traumfahrzeug virtuell in der Welt platzieren und von allen Seiten begutachten konnten. Wer sich (virtuell) auf den Fahrersitz hockte, konnte den Porsche sogar von innen begutachten. Mit einer anderen App ließ sich ein leerer Raum virtuell mit Möbeln ausstatten – etwa, um abzuschätzen, ob das neue Sofa wirklich ins Wohnzimmer passt.

Ebenfalls dazugelernt hat „Google Lens“, die Künstliche-Intelligenz-Anwendung für Smartphone-Kameras. Nach einem Update, das in den kommenden Wochen für alle Geräte mit Google Lens verfügbar sein soll, sollen dann Nutzer mit ihrer Kamera Pflanzen, Bäume und Hunderassen identifizieren können. Wer seine Kamera auf einen gedruckten Text richtet, kann diesen auf dem Handydisplay anschließend einfach per Copy&Paste in sein Textdokument übernehmen und bearbeiten. Zumindest auf der Demofläche von Android funktionierte das sehr gut.

VR ist quicklebendig

Nach dem ersten Hype um VR-Brillen (Virtual Reality) war es im vergangenen Jahr erst einmal still geworden. Irgendwie gab es mittlerweile zwar bezahlbare Brillen für PCs und Smartphones, nur wusste niemand so genau, wofür man sie brauchen kann. Dass es in der Tat eine ganze Reihe von Anwendungen gibt, zeigt HTC auf seinem Vive-Stand. Die neue VR-Brille Vive Pro lässt sich nicht nur kabellos nutzen, sie wird auch von Unternehmen für Schulungszwecke eingesetzt. So konnten Messebesucher etwa eine VR-Umgebung von Volkswagen ausprobieren, in der Logistikmitarbeiter in einem virtuellen Skoda-Werk zu Sortierabläufen geschult werden. Zwei Controller sind dabei die virtuellen Hände. In der Simulation scannt der Nutzer QR-Codes oder entnimmt einem Regal Bauteile, um sie in einen Montagerahmen einzusortieren. Bei einem anderen Beispiel werden medizinische Mitarbeiter geschult, die einem Chirurgen assistieren.

Zu sehen war auch eine Fußballanwendung, in der verletzte Profis gegen virtuelle Bälle treten können, ohne zu riskieren, sich wieder zu verletzen. Das ist keine Spielerei, sondern wird bereits von den Profis von Manchester United genutzt.

Radar und 3D für Zuhause

Chiphersteller Infineon mag vielen Verbrauchern zwar selten auffallen, doch Chips und Technologien des Konzerns stecken in zahlreichen unserer Geräte – vom Smartphone bis zum Auto. Auf dem MWC zeigte das Unternehmen, wofür sich etwa seine Radar- und 3-D-Kamera-Chips nutzen lassen. Schönes Beispiel war etwa der Fitnessspiegel „Solos Mirror“. Hier macht eine als Video im Spiegelbild eingeblendete Trainerin die Übungen vor. Eine im Fuß der Fitnessschüler eingebaute Infrarot-3-D-Kamera erkennt, ob die Übungen korrekt ausgeführt werden. Sie zählt auch die Wiederholungen. Bei Fehlern wird der Nutzer von der virtuellen Trainerin korrigiert. Ein weiterer Radarsensor kann zudem das Heben und Senken des Brustkorbs messen. Das gelingt so genau, dass nicht nur die Atemfrequenz, sondern auch der Herzschlag auf diese Weise gemessen werden kann. Bei unserem Test brauchte das Gerät dafür allerdings noch drei Anläufe. Den Spiegel wird man schon bald in ersten Fitnessstudios sehen können.

Die 3-D-Kamera lässt sich aber auch für Gesichtserkennung nutzen, wie es etwa auch im iPhone mit Face-ID geschieht. Das System von Infineon soll aber kleiner und weniger störungsanfällig sein. Auf dem MWC zeigte das Unternehmen ein Modul, das sich per USB an jedes Smartphone oder Notebook anschließen ließ.

Neue Smartphones

Neben dem Premium-Smartphone S9, das Samsung schon am Sonntag vor Messebeginn präsentierte, stellte am Montag dann auch Sony sein neues Topmodell vor: das Xperia XZ2 (ab Sommer für 799 Euro) und das XZ2 Compact (ab Sommer für 599 Euro). Neben neuester 19 Megapixel-Kamera und rasend schnellem Qualcomm 845 Prozessor sticht hier vor allem ein besonderer Vibrationseffekt hervor, der den Basseffekt bei Spielen und Filmen noch spürbarer machen soll.

ANDROID-SMARTPHONES DOMINIEREN DEN MARKT Im vergangenen Jahr wurden laut Markforschern rund 1,5 Milliarden Smartphones verkauft. Android ist das mit Abstand dominierende Betriebssystem: 85,9 Prozent der 2017 verkauften Computer-Telefone liefen nach Berechnungen der Marktforscher von Gartner mit der Google-Software. Apples iOS-System, mit dem die iPhones arbeiten, kam auf 14 Prozent. Betriebssysteme wie Windows Phone oder Blackberry sind Vergangenheit.